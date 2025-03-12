Chp Sözcüsü Deniz Yücel: "Belediyelerimizin Halk Odaklı Hizmetlerine Yenileceksiniz"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "AKP iktidarında geçim sıkıntısı alın yazısına dönüştü. Milyonlarca insan, asgari ücretle ve emekli maaşıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Sokağın karnını doyuramayan saray, karın doyuran kent lokantalarına kast ediyor. Çünkü kent lokantaları karşısında, halkı sosyal yardımlara mecbur bırakan AKP anlayışı direnemiyor, direnemeyecek de… 40 liralık dört kap yemeğe yenileceksiniz. Kent lokantası kuyruklarına yenileceksiniz. Belediyelerimizin halk odaklı hizmetlerine yenileceksiniz" dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "AKP iktidarında geçim sıkıntısı alın yazısına dönüştü. Milyonlarca insan, asgari ücretle ve emekli maaşıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Sokağın karnını doyuramayan saray, karın doyuran Kent lokantalarına kast ediyor. Çünkü Kent lokantaları karşısında, halkı sosyal yardımlara mecbur bırakan AKP anlayışı direnemiyor, direnemeyecek de…40 liralık dört kap yemeğe yenileceksiniz. Kent lokantası kuyruklarına yenileceksiniz. Belediyelerimizin halk odaklı hizmetlerine yenileceksiniz" dedi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, yaptığı açıklamada, sokağın karnını doyuramayan sarayın, karın doyuran kent lokantalarına kastettiğini ifade etti. AK Parti’nin, 23 yılda ülkeyi getirdiği noktanın yokluk ve yoksulluk olduğunu ifade eden Yücel, "Akıl dışı ekonomi politikalarının bedelini halkın sırtına yüklemekten hiç rahatsız olmadılar. Sonuçta elde; Sosyal yardımlara muhtaç bırakılan bir halk ve sosyal yardımlarla övünen bir iktidar var. Küresel kriz, dış güçler safsatalarıyla geçen yılların sonunda, halk yoksullaşırken kendi ve yandaşları zenginleşen AKP’nin tek bir amacı var; o da iktidarının ömrünü uzatmak, Erdoğan’ı bir dönem daha seçtirebilmek" diye konuştu.

"Bu iktidar 4 milyondan fazla kişiyi gıda ve elektrik yardımına muhtaç hale getirdi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait 2024 Yılı Faaliyet Raporu’na da değinen Yücel, şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait 2024 Yılı Faaliyet Raporu, ülkedeki yoksulluğu tüm boyutlarıyla ortaya seriyor.Buna göre 2024 yılında 18 milyonun üzerinde vatandaşımız sosyal yardım aldı. Bu iktidar 4 milyondan fazla kişiyi gıda ve elektrik yardımına muhtaç hale getirdi. Bakanlık verilerine göre Türkiye genelinde her 7 haneden 1’i aşırı yoksul… Yaklaşık 3 milyon 600 bin hane, temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor. Enflasyon ve işsizlikle birleşen gelir dağılımı adaletsizliği, yardımların etkisini de azaltıyor. AKP iktidarı, sosyal yardımlara muhtaç bir ülke yaratıp, sonra da yaptığı sosyal yardımlarla övünen bir iktidar olarak tarihe geçmiştir."

''40 liralık dört kap yemeğe yenileceksiniz''

AK Parti iktidarında geçim sıkıntısının alın yazısına dönüştüğünü kaydeden Yücel, şunları ifade etti:

"Bu iktidar yönetme tercihlerini halktan yana kullanmadı, sosyal yardımları bir lütuf gibi sundu ve hiç utanmadan bunlar üzerinden oy hesabı yaptı. Bu iktidar, emekliye bin liralık artışı reva gördü ve bayram ikramiyesi sadece 4 bin lira oldu. Anlaşılan bu bayram da yüzler gülmeyecek, bayram emekliyi teğet geçecek. AKP iktidarında geçim sıkıntısı alın yazısına dönüştü. Milyonlarca insan, asgari ücretle ve emekli maaşıyla hayatta kalmaya çalışıyor. Sokağın karnını doyuramayan saray, karın doyuran kent lokantalarına kast ediyor. Çünkü kent lokantaları karşısında, halkı sosyal yardımlara mecbur bırakan AKP anlayışı direnemiyor, direnemeyecek de… Yenileceksiniz. 40 liralık dört kap yemeğe yenileceksiniz. Kent lokantası kuyruklarına yenileceksiniz. Belediyelerimizin halk odaklı hizmetlerine yenileceksiniz."

Anka Haber Ajansı