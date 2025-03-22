Chp Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Valisi Ve İzmir Emniyet Müdürü'ne Seslendi: Bu Şiddete Derhal Son Verin

Chp Sözcüsü Deniz Yücel, İzmir Valisi Ve İzmir Emniyet Müdürü'ne Seslendi: Bu Şiddete Derhal Son Verin

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından süren eylemler sırasında İzmir'de vatandaşlara yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi ve "Sizi uyarıyorum... İzmir sokaklarındaki bu şiddet görüntülerinin sorumlusu sizsiniz. Bu şiddete derhal son verin..." dedi.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından süren eylemler sırasında İzmir'de vatandaşlara yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi ve "Sizi uyarıyorum... İzmir sokaklarındaki bu şiddet görüntülerinin sorumlusu sizsiniz. Bu şiddete derhal son verin..." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen gözaltı kararının üçüncü gününde de birçok şehirde tepkiler ve protestolar sürüyor. İzmir'de gerçekleşen gösterilere emniyet güçleri, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Bu ülkenin sağduyulu, vatansever, demokrat insanları, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı sokağa çıkıp tepkisini ortaya koyuyor. İzmir'de de, başta üniversite öğrencileri olmak üzere yüzlerce vatandaşımız demokratik haklarını kullanmak için sokakta...

Halkımız Türkiye'de ifade özgürlüğü istiyor, temel haklara yönelik baskılara son verilmesini talep ediyor, demokrasi diyor. Sayın İmamoğlu'na uygulanan yargı terörüne ve haksızlıklara karşı çıkıyor. Ancak o vatansever insanlar hukuk dedikçe, adalet dedikçe biber gazıyla, tazyikli suyla ve orantısız güçle karşılık veriliyor.

İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel! Sizi uyarıyorum... İzmir sokaklarındaki bu şiddet görüntülerinin sorumlusu sizsiniz. Bu şiddete derhal son verin..."

Anka Haber Ajansı

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