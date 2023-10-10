Chp Sözcüsü Faik Öztrak, Nato Parlamenter Asamblesi Ekonomi Ve Güvenlik Komitesi Başkanlığına Seçildi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da yapılan NATO Parlamenter Asamblesi'nin 69. Yıllık Toplantısı'nda sosyalist grubun adayı olarak girdiği seçimde oy birliğiyle Asamble'nin Ekonomi ve Güvenlik Komitesi başkanlığına seçildi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Danimarka'nın başkenti Kopenhag’da yapılan NATO Parlamenter Asamblesi'nin 69. Yıllık Toplantısı'nda sosyalist grubun adayı olarak girdiği seçimde oy birliğiyle Asamble'nin Ekonomi ve Güvenlik Komitesi başkanlığına seçildi.

CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, NATO Parlamenter Asamblesi'nin Ekonomi ve Güvenlik Komitesi başkanlığına oy birliğiyle seçildi. Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da yapılan NATO Parlamenter Asamblesi’nin (NATO-PA) 69. Yıllık Toplantısı'nda, sosyalist grubun adayı olarak girdiği seçimde Asamble’nin Ekonomi ve Güvenlik Komitesi’nin başkanlığına seçildi.

Dünyada parlamentolar arası diplomasinin en önemli zeminlerinden biri olan NATO Parlamenter Asamblesi, NATO’ya üye ülkelerin parlamentolarından gelen temsilcilerden oluşuyor. Asamble’de NATO’ya üye ülkelerden gelen parlamenterlerin yanında, ortak üye statüsündeki ülkeler, bölgesel partnerler ve gözlemci statüsündeki ülkeler de temsil ediliyor. NATO-PA, küresel politik ve ekonomik iklimin hızla değiştiği, güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde, sıkıntıların aşılmasında, parlamentolar arasında ortak düşünce ve tutum oluşturarak önemli bir işlev görüyor.

Asamble, bir taraftan NATO üyesi ülkelerin ortak değerleri olan bireysel özgürlüklerin, demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesine katkı sağlarken, bir taraftan da hazırladığı raporlarla üye ülkelerin hükümetlerine parlamentoları aracılığıyla politika tavsiyeleri sunuyor. Öztrak’ın başkanlığına seçildiği Ekonomi ve Güvenlik Komitesi, Asamble’nin beş ana komitesinden biri. Öztrak daha önce 2014 yılında da bu göreve seçilmiş ve iki yıl boyunca görevde kalmıştı."

Anka Haber Ajansı