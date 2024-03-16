Chp Sözcüsü Yücel: “Değişim Kadın Demek, Değişim Gençlik Demektir”

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL - KAMERA: ÖZGÜR ŞENGÜL

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah Yıldız'ın, proje tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Yücel, “100 yılın değişimi ve değişimin 100 yılı dedik. Değişim kadın demek, değişim, gençlik demektir” ifadelerini kullandı.

CHP Çiğli Blediye Başkan adayı Onur Emrah Yıldız, projelerini bir toplantıyla tanıttı. Yıldız, Çiğli’de yapacakları kentsel dönüşüm ve yeşil dönüşüm projelerini açıkladı. Toplantıya, CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Rıfat Nalbantoğlu, Sevda Erdan Kılıç, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ilçe belediye başkan adayları da katıldı.

100 YILIN DEĞİŞİMİ, DEĞİŞİMİN 100 YILI

Proje tanıtımında konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde bir yola çıktıklarını ifade etti. Yücel, “Biz Genel Başkanımız sayın Özel’in liderliğinde değişim mottosuyla bir yola çıktık. 100 yılın değişimi ve değişimin 100 yılı dedik. Değişim kadın demek, İzmir’in 30 ilçesinde 9 belediye başkan adayımız kadın, değişim budur. Değişim, gençlik demektir. Mustafa Kemal Atatürk Samsun’a çıktığında 38 yaşındaydı. TBMM’yi kurduğunda 39 yaşındaydı, Cumhuriyeti ilan ettiğinde 42 yaşındaydı. Bugün, Çiğli Belediye Başkan adayımız Onur Emrah Yıldız 37 yaşında, Çiğli’de doğmuş, büyümüş, ailesini kurmuş ve bugün Çiğli’ye hizmet etmek için bir iddia ortaya koymuş. Genç, başarılı, iyi eğitimli, liyakat sahibi, belediyecilik tecrübesi yüksek bir arkadaşımız. Onur Emrah Yıldız başkanı rekor oyla seçtirmeye var mısınız arkadaşlar?” dedi.

“KILIÇDAROĞLU’NUN O SÖZÜNÜ YERDE BIRAKACAK MIYIZ? “

Kılıçdaroğlu’nun ‘22 yıldır ülkeyi yöneten baskıcı AKP iktidarını sandıkta değiştireceğiz’ sözünü hatırlatan Yücel, Çiğli ve İzmir’i kazandıktan sonra işlerinin bitmeyeceğini ve İktidar olacaklarını söyledi. Yücel, “Değişimden bahsedip de Cemil Tugay’a değinmemek olmaz. Geçmişte 5 sene Karşıyaka Belediye Başkanlığı yaptı, çok değerli hizmetler yaptı. 31 Mart’tan sonra da İzmir’e çok değerli hizmetler yapacak. Sizden şu sözü istiyorum, sayın Cemil Tugay’ı rekor oyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçtirmeye var mısınız arkadaşlar? Bundan sonra işimiz bitecek mi? Hayır, bundan sonra daha önemli bir görev bekliyor. 14 Mayıs’ta tamamlayamadığımız işi tamamlayacağız. O dönem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir tarifte bulundu, ne dedi? dedi ki, ’22 yıldır ülkeyi yöneten baskıcı AKP iktidarını sandıkta değiştireceğiz’, sayın Kılıçdaroğlu’nun o sözünü yerde bırakacak mıyız? Sayın Kılıçdaroğlu’nun o sözünü Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde, sizlerle birlikte başaracağız. Şu heyecan ve coşkunuz bunu bize gösteriyor” diye konuştu.

“KAMU KAYNAKLARI ENSAR’A, TÜGVA’YA, MENZİL’E, NUR CEMMATİ’NE AKTARILIYORDU”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan da, 31 Mart seçimlerinin kamu kaynaklarının paylaşımı açısından önemli olduğunu vurguladı. Bakan, şunları söyledi:

“Buradaki coşkuyu kalabalığı görenlerin şunu fark etmesi lazım. Diyorlar ki yerel seçim heyecanı yok. Onlar Çiğli’yi görmemiş. Heyecan burada. Bu seçimler çok önemli. İlçe belediye başkanını, büyükşehir başkanını seçeceksin. Bu belediye başkanı CHP’li mi olacak, AKP’li mi olacak? Kamu kaynakları paylaşımı çok önemli. Bizden önce İstanbul’u AKP yönetiyordu. Kamu kaynakları Ensar Vakfı’na, Tügva’ya, Menzil Cemaatlerine, Nur Cemaati’nin kırk farklı yoluna aktarılıyordu. Bizim çocuklarımız, bizim vergilerimizle belediye yurtlarında kalamıyordu. Belediyenin imkanlarıyla tarikat yurtlarına mecbur bırakılıyordu. O öğrenciler oralarda tacize, tecavüze uğruyordu. Ne oldu CHP’li belediye geldi o yurtları CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Kamu kaynakları kime aktarılıyordu? AVM yapanlara, rezidans yapanlara, birtakım yandaş müteahhitlere aktarılıyordu. İstanbul’da İETT Garajı Dubai Şeyhi’ne sattılar önce sonra ihale iptal oldu. Şimdi Cevahir AVM var. Bir tarafta İzmir’de CHP’li kamucu belediyecilik diğer tarafta tarikatlara, yandaşlara peşkeş çekilen kamu kaynakları var.”

“SEÇİM ATATÜRK’ÜN DEĞERLERİNİ BENİMSEYENLERLE KARŞI DEVRİMCİLER ARASINDA GEÇECEK”

Türkiye’de derinleşen bir yoksulluk olduğunu ifade eden Bakan, "Havagazı Fabrikası rezidans olsaydı kimler zengin olurdu? Ama şu an halkın kullanımında. Kamu kaynakları yine halka aktarılacak. CHP ve AKP arasındaki fark bu. Sosyal belediyecilik anlamında da farklar var. Halk ekmekle ucuza ekmek satılıyor, kent lokantalarıyla halka hizmet sunuyorlar. Siz bu seçimde verdiğiniz oyla sadece hangi belediye başkanının yöneteceğini belirlemeyeceksiniz. Türkiye’de derinleşen bir yoksulluk var ve hepimiz bundan payımızı alıyoruz. Türkiye hiç bu kadar yoksullaşmadı. Hepiniz hatırlarsınız bir anne çocuklarının karnını doyuramıyor, evi ısıtamıyor. Saç kurutma makinasını takıyor, çocukları ısınsın diye gidiyor içeride kendini asıyor. Bu iktidar döneminde yaşandı bu. Bu seçim Mustafa Kemal Atatürk’ün değerlerini benimseyenlerle karşı devrimciler arasında geçecek bu bilinçle hareket ederek seçimlerde çalışmak zorundayız” diye konuştu.

“ÇİĞLİ’DE YAŞAM KORİDORU’NU OLUŞTURACAĞIZ”

Çiğli’de kentsel dönüşüm ve yeşil dönüşüm yapacaklarını ve yeni bir Çiğli yaratacaklarını açıklayan Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah Yıldız, “Çevresi, çehresi ve doğasıyla yeni bir Çiğli yaratacağız. Biz, sosyal demokratız, ilk sözümüz de son sözümüz de halktır. Kent Halkına karşı gelecek hiçbir projeye öncelik tanımayacağız ve toplumsal yarar bizim için ilk öncelik olacak. Kimseyi ötekileştirmeden, rozetine, mezhebine bakmadan, kimseyi geride bırakmadan, herkesin yaşamaktan mutlu olacağı ortak bir kent yaratacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, onun gösterdiği yoldan ayrılmadan, ona laik bir kent yaratacağız. Çiğli’de 22 bin bina bulunmakta, toplamda 110 bin bağımsız birim var. 98 bin birim kullanılıyor, bu birimlerin 57 bini 2000 yılı öncesi inşa edilmiş. Bu, insanın vicdanı ya da maddi imkanına göre yapılmış inşaat demek. 6 Şubat’ta 130 bin insanımızı kaybettik, bakın, 1980’de başlayan terör örgütü PKK’nın bizden kopardığı insan sayısı 60 bindir. Çiğli’nin en önemli sorunu deprem, bu, bizim için bir beka sorunu. Olağanüstü şartları göz önünde bulundurarak bu konuyu çözmeliyiz. Çiğli’de kişi başına düşen yeşil alan çok az. Çiğli’de ilk kez duyacağınız Yaşam Koridoru’nu oluşturacağız, en kısa sürede bu projeyi bitirerek 17.500 metrekare yeşil alan, sosyalleşme alanları, yürüyüş parkurları, oyun parkları ve skate park olacak” ifadelerini kullandı.

PROJELERDEN ÖNE ÇIKANLAR

Yıldız projelerini özetle şöyle aktardı:

"KİPA Köprüsü’ne alternatif bir yol olarak toplamda 25 metrekare genişliğinde toplam 30 bin metrekare yeşil alanla birlikte, Çiğli ve Karşıyaka’yı birbirine bağlayacak Türkan Saylan Caddesi’ni inşa edeceğiz. 34 bin 500 metrekare, bin 500 kişilik Konferans Salonu, Fuaye Alanı ve Sergi Alanı içerecek Ahmed Arif Kültür Merkezimizi inşa edeceğiz. Bu projenin kaynağı Avrupa Birliği fonlarından sağlanacak, burayı çelik ahşap üzerine inşa edeceğiz. Zemin kaplaması yağış anında yeraltı suyunu besleyecek, GES ile enerjisi sağlanacak ve Ege’nin, hatta Türkiye’nin incisi olacak.

Harmandalı’nda çok amaçlı yaşam kampüsü hayata geçireceğiz. 9 bin 400 metrekare alanla hizmete sunacağımız büyük bir proje olacak. Hayatımızın her alanında hafta sonları sıkıştığı AVM’lere inat bir Kent Ormanı kuracağız.

8 bin 700 metrekare alanı sahip bir kent meydanını kentsel dönüşümle yapacağız. Balatçık Gençlik Merkezi ve Konuk Evi, önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Buraya öğrenci evlatlarını ziyaret etmek için gelen ailelerin konuk evi yok. Sadece konuk evi değil, etüt salonu, sosyal aktivite alanı ve müzik stüdyolarıyla beraber bir cazibe merkezi oluşturarak, Balatçık Gençlik Merkezi ve Konuk Evi’ni kuracağız.

Pazarları geziyorum, gittiğimde gördüğüm şeyler çok kötü. Bir Pazar esnafının yanına yanaştım ve durumlar nasıl dedim? Bak dedi, şuradaki amca akşamın karanlığını bekliyor. Satamadığımız patatesin, soğanın çarığını çürüğünü evine götürecek dedi. Bizim için dar gelirliye dokunmak bir zorunluluk. Halk Market projesi ilk icraatlarımdan biri olacak. Hiç kimsenin gurunu incitmeden bu işi yapacağız. Sadri Alışık Açık Hava Sineması, 500 kişilik sinema ve uygun fiyatlı bir kafe inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve ucuz yemek yemesi için hızlı bir şekilde Kent Lokantaları’nı hayata geçireceğiz."

Anka Haber Ajansı