Chp Sözcüsü Yücel: "Ne Emekçinin Alın Terini Yediririz, Ne De Halka Hizmetin Aksamasına İzin Veririz"

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Deniz Yücel belediyelerin SGK borcuna ilişkin, "İktidar olup muktedir olamayan, hırsından işçiye, emekliye, memura, asgari ücretliye zulmeden, hayat pahalılığına çare bulamayan bu zalim yönetim, CHP’li Belediyeler nezdinde halk düşmanlığına devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, SGK’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin borç karşılığında teminat olarak gösterdiği taşınmazların kabul edilmemesi üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Yücel’in açıklaması şu şekilde:

"2023 seçimlerini montaj videolarla, yalanlarla, hile ve desise ile kazanan Erdoğan ve AKP kadroları, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kahir ekseriyetle galip gelmiş olmasını hala hazmedemediler. Bu minvalde, yerel seçim yenilgisinin hemen akabinde tasarruf tedbirleri genelgesi icat etmekten, belediye kreşlerini kapatmaya, kamunun ve özel sektörün yaklaşık 900 milyar lira SGK borcu dururken, toplam SGK borcu yaklaşık 95 milyar lira olan belediyelerin gelirlerini kaynağında kesmeye kadar gözünü karartmış durumdadır.

Yine bu minvalde @izmirbld'nin SGK borçları karşılığında teminat olarak gösterdiği taşınmazları kabul etmeyip, merkezi bütçeden gelen ödeneğin büyük bir bölümüne el koyarak işçi maaşlarının bir kısmının gününde ödenmemesine neden olmak; CHP'li bir Belediyeyi cezalandırmaktan öte işçiyi, emekçiyi ve milletimizi cezalandırmaktır.

İktidar olup muktedir olamayan, hırsından işçiye, emekliye, memura, asgari ücretliye zulmeden, hayat pahalılığına çare bulamayan bu zalim yönetim, CHP’li Belediyeler nezdinde halk düşmanlığına devam etmektedir. Bu gecikmenin müsebbibi sanki İzmir Büyükşehir Belediyemizmiş gibi algı yaratmaya çalışanlar şu gerçeği çok iyi bilsinler: Ucuz hesaplarınız tutmayacak! Ne emekçinin alınterini yediririz, ne de halka hizmetin aksamasına izin veririz!"

Anka Haber Ajansı