Chp Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Chp Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldı.

CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldı.

Önceki gün, 67 yaşında hayatını kaybeden CHP Genel Başkan Başdanışmanı, CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut için bugün Ankara’da ilk olarak, Arif Nusret Say Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Nuhut’un cenazesi, daha sonra; Karşıyaka Ahmet Mithat Efendi Camisi’ne getirildi. Buradaki törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra eski ve mevcut çok sayıda CHP milletvekili katıldı. Nuhut, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Anka Haber Ajansı

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