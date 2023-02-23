Chp Tarım Komisyonu Üyeleri, Osmaniye'deki Arıklıkaş Göleti’nin Depremde Hasar Gören Setini İnceledi

CHP Tarım Komisyonu üyeleri, Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki Arıklıkaş Göleti’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören setinde incelemelerde bulundu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Sayın Bakan, 'Hiçbir barajımızda, göletimizde depremden dolayı bir sorun yok’ demişti ama Osmaniye’de, işte bu gördüğünüz barajdaki açılma, herhalde Bakan’a en güzel cevap olacaktır" dedi.

CHP Tarım Komisyonu üyeleri, Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki Arıklıkaş Göleti’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören setinde incelemelerde bulundu. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Sayın Bakan, "Hiçbir barajımızda, göletimizde depremden dolayı bir sorun yok’ demişti ama Osmaniye’de, işte bu gördüğünüz barajdaki açılma, herhalde Bakan’a en güzel cevap olacaktır" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından oluşturulan CHP Tarım Komisyonu, bölgedeki incelemelerine bugün başladı. Komisyon üyesi CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ve Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, ilk durak olarak Osmaniye’nin Bahçe ilçesindeki Arıklıkaş Gölet’inin depremde zarar gören setinde incelemelerde bulundu.

"YERİNDE TESPİT ETTİK"

Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, şunları söyledi:

"CHP Tarım Komisyonu deprem bölgesine geldi ve milletvekilleri olarak biz çalışmalara başladık. Osmaniye’den başladık. Neden? Çünkü tarımsal zararlar nelerdir? CHP depremin yaralarını sarmak için bütün milletvekillerini sahaya gönderdi ama bundan sonra da komisyonlar olarak sahada olacak. İlk görev yerimiz Osmaniye ve baraja geldik. ‘Barajlarımız sağlam’ diyorlar. Olup olmadığını yerinde tespit ettik."

"ŞU ANDA BARAJIN SUYU TAHLİYE EDİLİYOR"

Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel ise şöyle konuştu:

"Osmaniye ili Bahçe ilçesindeyiz. Arıklıkaş köyü sulama göletindeyiz. 6 Şubat’ta Pazarcık merkezli olan depremden sonra Arıklıkaş Göleti setinde büyük bir açılma var. Arıklıkaş, 3 bin dönüme yakın arazi suluyor. Maalesef şu anda zaten kuraklıktan dolayı barajda yeterli su yoktu. Şu anda barajın suyu tahliye ediliyor. 3 bin dekarda üretim yapan çiftçilerin mağduriyeti söz konusu. Burası Arıklıkaş Göleti seti. Maalesef setin depremden dolayı ne hale döndüğünü üzülerek görmekteyiz. Geçmiş olsun."

"HER ŞEY KAĞIT ÜSTÜNDE"

Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise şunları söyledi:

"6 Şubat’taki depremde yaklaşık olarak 3 metreye yakın bir açılma var. Sayın Bakan, ‘Hiçbir barajımızda, göletimizde depremden dolayı bir sorun yok’ demişti. Ama Osmaniye’de, işte bu gördüğünüz barajdaki açılma, herhalde bakana en güzel cevap olacaktır ve şu anda barajın suyu da tahliye ediliyor. Geldiğimiz noktada bir an evvel, kuraklığın ön planda olduğu dönemde barajlarımızın ön plana alınarak onarılması gerekiyor. Orada, Ankara’da oturarak değil sahada gezerek ancak anlaşılıyor. Ama maalesef Sayın Bakan ve yetkililer, bu gölet ve barajlarda sorun olmadığını söylüyorlar. Demek ki her şey kağıt üstünde. Ama gerçekler gezince yüz üstüne çıkıyor."

Anka Haber Ajansı