Chp Taşcıer: "Onurlu Yaşam İçin Tüm Emeklilerimizi Ve Emekçilerimizi 26 Mayıs'ta Ankara’ya Bekliyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, tüm emeklileri ve emekçileri 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak Büyük Emekli Mitingi'ne katılmaya çağırdı. Taşcıer, "Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekûn vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız" dedi.

ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, tüm emeklileri ve emekçileri 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak Büyük Emekli Mitingi'ne katılmaya çağırdı. Taşcıer, "Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekûn vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 26 Mayıs Pazar günü Ankara'da yapılacak Büyük Emekli Mitingi'ne katılım çağrısında bulundu. Taşcıer'in basın toplantısını düzenlediği saatte, CHP'nin 81 il başkanlığı da eş zamanlı açıklamalarla emeklilerin sorunlarına dikkati çekerek, mitinge katılım çağrısı yaptı.

Gamze Taşcıer, basın toplantısında şöyle konuştu:

"Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekûn vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çözüm değil kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara, bu büyük adaletsizliğe son verin demek için meydanlardayız. 5 bin liralık dul-yetim aylığıyla geçinmeye çalışırken ev kirası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. "Açım, aç" diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için buradayız. Sefalete mahkûm edilen emeklilerimizin adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli Hasan amca için buradayız."

"Yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler"

İktidar tarafından 2024 yılının "Emekliler Yılı" ilan edildiğini hatırlatan Taşcıer, İsviçre’de ortalama emekli maaşının 2 bin avronun üzerinde olduğunu belirtti. Türkiye’de ise emeklilerin aylığının 237 avroya karşılık geldiğini söyleyen Taşcıer, "Emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldiler" dedi.

Taşcıer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anımsayacaksınız; bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10 bin TL’ye tamamladılar. Miting miting dolaşıp "Gönlümüz emeklinin hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesinden yanadır" dediler. Dedikleri ile yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylıkla hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks hale getirdiler. En düşük emekli aylığı, yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridi. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı, pazar manav tezgahlarına bile bütçe yetiştiremez hale geldi. Oysa iktidar 2024 yılını "Emekliler Yılı" ilan etmiş, "Türkiye Yüzyılının Emektarları Programı'nı hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin yüzyılına bir bakalım. Bizi kıskanıyor dedikleri İsviçre ve Hollanda’da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde. Almanya’da ise bin 552 avro olan emekli aylığı ülkemizde sadece 237 avro. Alman Hans, emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı 8 kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor."

"Emekliler sosyal ölüme terk edildi"

"Emekli yurttaşların sosyal ölüme terk edildiğini" vurgulayan Taşcıer, "Emeklileri ve tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara’da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz" dedi. Taşcıer, derin bir hayat pahalılığıyla baş başa bırakılan, kaderine terk edilen emeklilerin bugün olağanüstü yoksulluğun pençesinde olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara’da toplanacağız. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farklılıkları giderecek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün, "kazandık" diyeceğiz. Onurlu yaşam hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçilerimizi 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara’da Tandoğan meydanına bekliyoruz."

Anka Haber Ajansı