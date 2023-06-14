Chp, Tbmm Başkanlık Divanı'nın Oluşumuna İlişkin Meclis Kararının İptali İçin Anayasa Mahkemesi'ne Başvurdu

CHP, Başkanlık Divanı’nın oluşumuyla ilgili TBMM Genel Kurulu kararının Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Meclis çoğunluğunu halk iradesiyle sağlayamayan AKP, sürekli olarak Anayasa’yı delip, arkasından dolanıp bu uygulamaları getiriyor. O yüzden bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. Çünkü Meclis Başkanı tarafsız değil. Parti üyesi, grup toplantılarında Cumhurbaşkanı’nı kapıdan alıp arabaya kadar götü

Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ / Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP, Başkanlık Divanı’nın oluşumuyla ilgili TBMM Genel Kurulu kararının Anayasa ve Meclis İçtüzüğü’ne aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Meclis çoğunluğunu halk iradesiyle sağlayamayan AKP, sürekli olarak Anayasa’yı delip, arkasından dolanıp bu uygulamaları getiriyor. O yüzden bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. Çünkü Meclis Başkanı tarafsız değil. Parti üyesi, grup toplantılarında Cumhurbaşkanı’nı kapıdan alıp arabaya kadar götürüyor. O yüzden bu sene de bu dönem de beş yıl içerisinde Anayasa’ya, insan haklarına, kişi güvenliğine aykırı olan tüm yasaları, tüm Cumhurbaşkanlığı kararlarını AYM’ye götüreceğiz" dedi.

CHP, TBMM Başkanlık Divanı’nın oluşumuyla ilgili TBMM Genel Kurulu kararını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. Başvuru dilekçesinde, Anayasa’nın 94. Maddesi, TBMM İçtüzüğü’nün 9, 10 ve 11. maddelerine aykırı ve eylemli içtüzük ihlali olduğu gerekçesiyle kararın iptali istendi.

Anayasa Mahkemesi önünde konuyla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, şunları söyledi:

“MECLİS BAŞKANI TARAFSIZ DEĞİL”

“Gönül isterdi ki, daha ilk oturumda alınan bir karardan dolayı Anayasa Mahkemesi’ne başvurmayalım. Ben bir hukukçu olarak ne kadar AYM’ye başvurursak o kadar mutlu olurum. Çünkü Anayasa’nın ihlalini, Anayasa’ya aykırı kararlar ve yasaların çıkmasını asla istemem. Ama görüyorum ki AKP zihniyeti, daha ilk oturumda, Başkanlık Divanı’nın oluşumunda bir üye için Anayasa’nın 94’üncü maddesini bir yere attı. Bence bu olmamalı… Anayasa’dan, yasalardan, hukuk devletinin normlarından asla ve asla taviz vermemeliyiz. Ama Meclis çoğunluğunu halk iradesiyle sağlayamayan AKP, sürekli olarak Anayasa’yı delip, arkasından dolanıp bu uygulamaları getiriyor. O yüzden bugün Anayasa Mahkemesi’ne başvurduk. Çünkü Meclis Başkanı tarafsız değil. Parti üyesi, grup toplantılarında Cumhurbaşkanı’nı kapıdan alıp arabaya kadar götürüyor. O yüzden bu sene de bu dönem de beş yıl içerisinde Anayasa’ya, insan haklarına, kişi güvenliğine aykırı olan tüm yasaları, tüm Cumhurbaşkanlığı kararnamelerini AYM’ye götüreceğiz.”

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu’nda, dün AKP Grubu'nun “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı’nın Başkan hariç 20 üyeden kurulması ve görev yerleri dağılımının; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu’na 1 başkanvekili, 6 kâtip üye, 3 idare amiri; Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’na 1 başkanvekili, 3 kâtip üye, 1 idare amiri; Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Grubu’na 1 başkanvekili, 1 idare amiri; Milliyetçi Hareket Partisi Grubu’na 1 başkanvekili, 1 idare amiri; İYİ Parti Grubu’na 1 kâtip üye şeklinde olması” önerisi kabul edilmişti. TBMM Başkanı’nın "tarafsız" olduğu gerekçesiyle divan üyeliğine dahil edilmemesiyle AKP’nin Başkanlık Divanı’nda çoğunluğa ulaşması sağlanmıştı.

Anka Haber Ajansı