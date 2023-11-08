Chp Tbmm Grubu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin “Can Atalay” Kararının Ardından Olağanüstü Toplandı

Chp Tbmm Grubu, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin “Can Atalay” Kararının Ardından Olağanüstü Toplandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay kararının ardından; TBMM Grubu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP TBMM Grubu’nun basına kapalı toplantısı, saat 21.05’te başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay kararının ardından; TBMM Grubu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP TBMM Grubu’nun basına kapalı toplantısı, saat 21.05’te başladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “seçilme hakkı” ve “kişi hürriyeti ve güvenliği” haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, “yargısal aktivizm” yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Can Atalay kararının ardından; TBMM Grubu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı. CHP TBMM Grubu, saat 21.05’te basına kapalı olarak toplandı.

Anka Haber Ajansı

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