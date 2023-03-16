Chp Tekirdağ İl Başkanlığı Öncülüğünde Toplanan Yardımlar Deprem Bölgesine Ulaştı

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı öncülüğünde toplanan yardımlar, deprem bölgesi Hatay ve Gaziantep’e ulaştırıldı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, “Bu kez de yardım yaralarımızı birlikte sarmak için yardım TIR’larımızla Tekirdağ’dan yola çıktık. Hatay ve Gaziantep’in köylerinde çadırlar kurduk. Yurttaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı öncülüğünde toplanan yardımlar, deprem bölgesi Hatay ve Gaziantep’e ulaştırıldı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, “Bu kez de yardım yaralarımızı birlikte sarmak için yardım TIR’larımızla Tekirdağ’dan yola çıktık. Hatay ve Gaziantep’in köylerinde çadırlar kurduk. Yurttaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri birlikte aşacağız” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP İl Başkanı Volkan Nallar, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, CHP Tekirdağ İl Kadın Kolları Başkanı Nurten Yontar ve partililer, depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini teslim etmek üzere 12 Mart Pazar günü deprem bölgesine gitti.

YARDIM MALZEMELERİ DEPREMZEDELERE TESLİM EDİLDİ

CHP Tekirdağ İl Başkanlığı öncülüğünde toplanan 120 adet çadır, 200 adet yatak, 100 adet ranza, 600 koli erzak paketi, bin 250 takım iç çamaşırı, 2 TIR dolusu su, 20 koli çikolata, 300 kilogram temizlik malzemesi, 1 adet büyük jeneratör, 600 adet battaniye, giysi, 120 adet soba ve 50 adet de elektrikli ısıtıcı CHP’li heyet tarafından Hatay ve Gaziantep’te depremzedelere ulaştırıldı. CHP’li heyet deprem bölgesinde çadırların kurulumunu da yaptı.

Depremin ilk anından beri tüm Tekirdağ halkının depremzedeler için tek yürek olduğunu ve afet bölgesine TIR’lar dolusu yardımların ulaştırıldığını kaydeden Başkan Akay, “Bu kez de yardım yaralarımızı birlikte sarmak için yardım TIR’larımızla Tekirdağ’dan yola çıktık. Hatay ve Gaziantep’in köylerinde çadırlar kurduk. Yurttaşlarımızın yanındayız. Bu zor günleri birlikte aşacağız” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı