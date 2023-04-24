Chp Tekirdağ Milletvekili Adayı Avşar'dan Vahap Akay’a Ziyaret

CHP Tekirdağ Milletvekili Adayı Cem Avşar, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ı ziyaret etti.

Başkan Akay; CHP Tekirdağ Milletvekili Adayı Cem Avşar, DEVA Partisi İl Başkanvekili Hilal Üner Özcan, CHP İlçe Başkanı Ayfer Dönmez ve DEVA Partisi Çerkezköy İlçe Başkanvekili Enes Kemal Kaya’yı ağırladı.

CHP Tekirdağ Milletvekili Adayı Cem Avşar, “Türkiye 14 Mayıs’ta çok kritik bir tercih yapacak. Vatandaşlarımız ya demokrasiyi, Cumhuriyet'i, adaleti, iyi yönetimi tercih edecekler ya da otokratik düzeni tercih edecekler. Bizler Millet İttifakı paydaşları olarak 14 Mayıs’ta ülkemizin aydınlık geleceğe yürüyeceğine inanıyoruz” dedi.

Mevcut iktidarın 2018 yılındaki vaatlerinin birçoğunu yerine getirmediğini, seçim meydanlarında soyut birkaç kavram üzerinden elindeki medya gücü ile vatandaşı etkilemeye çalıştığını belirten Cem Avşar, “Biz ise sahada vatandaşlarımıza sorunların somut çözüm önerilerini sunuyoruz. Programımızı, vaatlerimizi anlatıyoruz. Mitinglerden, saha çalışmalarından olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da bizleri umutlandırıyor” diye konuştu.

Ziyareti için Avşar’a teşekkür eden Akay da şunları kaydetti:

“Seçimlere yaklaşık 20 gün kaldı ama sanki iktidar 20 yıldır iktidarda kendisi yokmuş gibi vaatlerde bulunuyor. Vatandaşlarımız geçim sıkıntısı çekiyor. 1 ay önce açtığımız Halk Ekmek Fabrikası ekmeği 3 TL’ye satmaya başlayınca halk ekmek büfelerinin önünde yağmurda, soğukta uzun kuyruklar oluşmaya başladı. Vatandaşlarımızın ekonomik olarak yaşadığı sıkıntıları görüyoruz. Vatandaşlarımız artık bu geçinme, barınma ile ilgili sıkıntılar başta olmak üzere sorunlarına çözüm istiyor.”

Anka Haber Ajansı