Chp Tepebaşı İlçe Yönetiminden Yılmaz Büyükerşen’e Nezaket Ziyareti

Chp Tepebaşı İlçe Yönetiminden Yılmaz Büyükerşen’e Nezaket Ziyareti

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e yönelik nezaket ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Halk Partisi Tepebaşı ilçe kongresinde başkan seçilerek güven tazeleyen Atilay Dalgıç ve yönetim kurulu üyeleri, Başkan Büyükerşen ile bir araya geldi.

Dalgıç, yönetim olarak yaptıkları faaliyetler ve halen devam eden çalışmalar hakkında bilgi vererek nazik misafirperverliği için Büyükerşen’e teşekkür etti. Büyükerşen de Dalgıç ve yönetimini tebrik ederek çalışmalarında üstün başarılar diledi.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret çektirilen fotoğraf ile sona erdi.

Anka Haber Ajansı

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