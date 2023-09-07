Chp Tepebaşı’ndan Belediye Başkanı Ataç’a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın siyasi parti temsilcileri ile temasları devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ataç, geçen haftalarda gerçekleştirilen kongre sonrası göreve seçilen CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve yeni yönetimini makamında ağırladı.

Buluşmada Dalgıç ve yönetimi yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında Başkan Ataç’a bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Anka Haber Ajansı