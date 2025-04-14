Chp Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, Don Olayı Nedeniyle Ürünleri Zarar Gören Çiftçileri Ziyaret Etti

Geçtiğimiz günlerde yaşanan don afeti nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerle bir araya gelen CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, "Bölgemiz derhal ve acil bir şekilde bütün yetkililer tarafından incelenmeli, gelip bakılmalı ve afet bölgesi ilan edilmelidir" dedi.

(TOKAT) - Geçtiğimiz günlerde yaşanan don afeti nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilerle bir araya gelen CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, "Bölgemiz derhal ve acil bir şekilde bütün yetkililer tarafından incelenmeli, gelip bakılmalı ve afet bölgesi ilan edilmelidir" dedi.

CHP Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, geçtiğimiz günlerde yaşanan don afeti nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Tokat merkezde üreticilerle bir araya gelen Kurtgöz, çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti yerinde inceledi.

Kurtgöz, hafta sonu yaşanan kar yağışının ardından oluşan don olayının, özellikle meyve üretiminde büyük zararlara yol açtığını belirtti. Bölgede meyvecilik ve sebzecilikle uğraşan çiftçilerin geçim kaynaklarının neredeyse tamamen yok olduğunu ifade eden Kurtgöz, “Ürünlerin hemen hemen yüzde 99’unda dondan dolayı yanma meydana geldi. Bütün ürünler hasarlı” dedi.

"Bölge afet bölgesi ilan edilmeli"

Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada Kurtgöz, bölgedeki hasarın büyüklüğüne dikkati çekerek, “Bölgemiz derhal ve acil bir şekilde bütün yetkililer tarafından incelenmeli, gelip bakılmalı ve afet bölgesi ilan edilmelidir” çağrısında bulundu ve don olayının bölgeyi her yıl etkilediğini, ancak bu yıl ki zararın çok daha ağır olduğunu vurguladı.

Borçların faizsiz ertelenmesi talebi

Çiftçilerin çok sayıda kuruma ve bankaya borçlu olduğuna dikkati çeken Kurtgöz, üreticilerin borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini söyleyerek, “Çiftçilerimizin geçim kaynakları sadece tarım. Bu nedenle ödemelerle ilgili bir yapılandırma gelmeli ve borçları faizsiz ötelenmelidir. Tüm devlet kurumlarını bu konuda daha hassas olmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı