Chp Trabzon 38. Olağan İl Kongresi’nde Üç Aday Yarıştı… Mustafa Bak İl Başkanı Seçildi

CHP 38. Olağan Trabzon İl Kongresi, dün toplandı. Oktay Söğüt, Mustafa Erdi Çakır ve Mustafa Bak’ın yarıştığı kongrede, Mustafa Bak; 210 oyla il başkanı seçildi. Kongre Divan Başkanı ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kongre devam ederken yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri kimsenin askeri değildir. Diğer partilere benzemez. Herkes hürce hem sözünü kullanır hem de tercihini kullanır. Bunların çoğu da zaten geçmişte il başkanlığı, ilçe başkanlığı, milletvekilliği yapmış çok değerl

ESRA NUR PERVAN

CHP 38. Olağan Trabzon İl Kongresi, dün toplandı. Oktay Söğüt, Mustafa Erdi Çakır ve Mustafa Bak’ın yarıştığı kongrede, Mustafa Bak; 210 oyla il başkanı seçildi. Kongre Divan Başkanı ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, kongre devam ederken yaptığı açıklamada; “Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri kimsenin askeri değildir. Diğer partilere benzemez. Herkes hürce hem sözünü kullanır hem de tercihini kullanır. Bunların çoğu da zaten geçmişte il başkanlığı, ilçe başkanlığı, milletvekilliği yapmış çok değerli şahsiyetlerdir. Adeta Türkiye’nin ve partinin de hafızasıdır öyle kolayına da kimseye oyunu vermez” dedi.

CHP Trabzon İl Kongresi, dün kent merkezinde bir otelde toplandı. Oktay Söğüt, Mustafa Erdi Çakır ve Mustafa Bak olmak üzere üç adayın yarıştığı kongrede; Mustafa Bak, 210 oyla il başkanı olarak seçildi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in divan başkanlığında yapılan olağan kongreye CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, eski Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, mevcut İl Başkanı Nurcan Aşçı Demiröz de katıldı.

"DELEGE, EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR"

Sibel Suiçmez, kongre devam ederken yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çok güzel bir kongre süreci geçirdik. Aslında herkes Trabzon'da çok fazla çekişmenin olacağını, kavganın olacağını düşünüyordu. Ama Trabzon delegesi, Trabzon parti üyelerimiz her zaman o olgunluğa sahip. Dolayısıyla herkes düşüncesini demokratik bir şekilde ifade etti. Adaylarımız son derece birbirlerine nazik davrandılar. Onlar da konuşmalarını yaptılar ve şimdi artık oylamaya geçtik. Bundan sonra delege iradesini sandığa yansıtacak ve oradan çıkan il başkanı, il yönetimi; bizim il başkanımız ve il yönetimimiz olarak dayanışma içerisinde, daha güçlü bir şekilde, birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bu kurultayımızın alt yapısını oluşturuyoruz şimdi, illerde yapılan seçimlerle. Dolayısıyla kurultayda da delege ne diyorsa o olacaktır. Delege örgüt hakkında en doğru kararı verecektir. Delegenin gücüne delegenin sağduyusuna inanan bir kişi olarak delege ne diyorsa ne yaparsa en güzelini yapacaktır diye düşünüyorum."

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ DELEGELERİ KİMSENİN ASKERİ DEĞİLDİR"

Mustafa Adıgüzel de kongre devam ederken şöyle konuştu:

"Gayet güzel, herkese bolca konuşma süresi verdik, ‘5 dakika sınırlı’ önergesi verdik. Ama 12 dakikaya kadar herkese konuşma, fikirlerini paylaşma imkânı tanıdık. 17 kişiye yakın konuşma oldu. Adaylarımızın kendilerini ifade edebilecekleri yeterli süreleri oldu. Gayet güzel, olgunlukla geçen Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışır bir kongre oldu. Şimdi biz görevimizi bitirdik divan olarak. Seçim kuruluna, listeler teslim edildi. Şu anda üç aday var ama üçü de bizim adayımız kim kazanırsa kazansın birisi öne geçecek diğer ikisi de onun yanına eklenecek buradan beraber çıkacaklar. Olgunlukla geçen bir yarış hiçbir menfi durum olmadan, tüm izleyicilerde hiçbir anı bırakmadan salonu da boşaltmadı olgunluk içerisinde çok güzel bir kongre oldu.

Tabi bu dönem kongre süreçlerinde hem yakın dönemdeki seçim başarısızlığı nedeniyle, hem de birden çok aday ve değişim, yenilenme, yeniden yapılanma ve tüzük tartışmaları… Birçok tartışmayı bir arada yaşadığımızda daha böyle hararetli kongreler yaşıyoruz. Ama onun da sonuna geldik. İl kongreleri süreçleri de tamamlanınca zaten, Kasım 4-5 zannediyorum, yakın bir dönemde onu da tamamlayacağız. Ben oradan da en iyi sonucun çıkacağını, sağlıklı bir değerlendirme sonucu en iyiye ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri kimsenin askeri değildir. Diğer partilere benzemez. Herkes hürce hem sözünü kullanır hem de tercihini kullanır. Bunların çoğu da zaten geçmişte il başkanlığı, ilçe başkanlığı, milletvekilliği yapmış çok değerli şahsiyetlerdir. Adeta Türkiye’nin ve partinin de hafızasıdır öyle kolayına da kimseye oyunu vermez.

"YEREL SEÇİMLERE HAZIRLANACAK YETERLİ SÜRE VAR"

Dolayısıyla buradan çıkacak sonuca herkes saygı gösterecek genel başkan da olsun yönetim kurulları da olsun daha sonra yapacağımız tüzük çalıştayında, tüzük kurultayında olsun çok iyi sonuçlar alacağız. Hemen de hızlı bir şekilde süreçte dar olduğu için yerel seçime konsantre olacağız. Herkesin şöyle bir sorusu var: ‘İşte bu süreç uzadıkça yerel seçimle ilgili gecikiyor muyuz?’ Gecikmiyoruz ben bir önceki yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayıydım orada şubat ayında falan ocağın sonlarında çıktık yola. Şu anda biz 3’ünde 4’ünde, Kasım ayında; bu kurultayı bitirip yola koyulduğumuzda kasım, aralık, ocak, şubat, martın sonunda 31’inde olan seçime tam 5 ayımız var bu 5 ay içerisinde çok rahatlıkla biz yerel seçimlere hazırlanırız ve başaracağız."

Anka Haber Ajansı