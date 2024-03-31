Chp Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral Oyunu Kullandı

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral, Of İsmail Yıldırım İlkokulu’nda oyunu kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral, Of İsmail Yıldırım İlkokulu’nda 1025 nolu sandıkta oyunu kullandı. Saral, “Bütün vatandaşlarımızı oy kullanmaya ve sandıklarımızdaki oylara sahip çıkmaya, gözlemci olmaya davet ediyorum. Bizler de görevimizin başındayız. Seçimler ve sonuçları şehrimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anka Haber Ajansı