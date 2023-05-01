Chp Trabzon Milletvekili Adayı Suiçmez: "4 Yıldır Yapılmayan Yeşilyurt Yolunu Biz Yapacağız"

Chp Trabzon Milletvekili Adayı Suiçmez: "4 Yıldır Yapılmayan Yeşilyurt Yolunu Biz Yapacağız"

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, 4 yıl önce yaşanan sel felaketinde 10 vatandaşın hayatını kaybettiği Yeşilyurt Mahallesi’ni ziyaret etti. Suiçmez, "4 yıldan beri burada henüz yol çalışması tamamlanmış değil. Bu zaman zarfında halen daha vatandaşlarımız heyelan bölgesinden çamurun, hafriyatın içinden geçerek ulaşımını sağlıyor. 15 Mayıs'tan sonra ilk yapacağımız işlerden biri de buranın yol problemini çözmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak olacaktır" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, 4 yıl önce yaşanan sel felaketinde 10 vatandaşın hayatını kaybettiği Yeşilyurt Mahallesi’ni ziyaret etti. Suiçmez, "4 yıldan beri burada henüz yol çalışması tamamlanmış değil. Bu zaman zarfında halen daha vatandaşlarımız heyelan bölgesinden çamurun, hafriyatın içinden geçerek ulaşımını sağlıyor. 15 Mayıs'tan sonra ilk yapacağımız işlerden biri de buranın yol problemini çözmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak olacaktır" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Millet İttifakı bileşenleri ile Araklı ilçesinde 4 yıl önce yaşanan sel felaketinde 10 vatandaşın hayatını kaybettiği Yeşilyurt Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada mahalle sakinlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Suiçmez, şunları söyledi:

"Burada yaklaşık 4 yıl önce bir heyelan felaketi meydana geldi ve 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 yıldan beri burada henüz yol çalışması tamamlanmış değil. Bu zaman zarfında halen daha vatandaşlarımız heyelan bölgesinden çamurun, hafriyatın içinden geçerek ulaşımını sağlıyor. 15 Mayıs'tan sonra ilk yapacağımız işlerden biri de buranın yol problemini çözmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak olacaktır" dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Babacan: "Alın Ve Akıl Teriyle Çalışan Türkiye’nin 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun"
Babacan: "Alın Ve Akıl Teriyle Çalışan Türkiye’nin 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü Kutlu Olsun"
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Şırnak’ta Ve Suriye'de Şehit Olan Asker Ve Polisler İçin Taziye Mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Şırnak’ta Ve Suriye'de Şehit Olan Asker Ve Polisler İçin Taziye Mesajı
Erdoğan'dan Doktorlara "Geri Dönün" Çağrısı: "Sizi Yuvanıza, Ülkenize Dönmeye Davet Ediyorum"
Erdoğan'dan Doktorlara "Geri Dönün" Çağrısı: "Sizi Yuvanıza, Ülkenize Dönmeye Davet Ediyorum"
Erdoğan'dan 1 Mayıs Mesajı: "14 Mayıs’ta Siz İşçi Kardeşlerimin Desteğine Güveniyorum"
Erdoğan'dan 1 Mayıs Mesajı: "14 Mayıs’ta Siz İşçi Kardeşlerimin Desteğine Güveniyorum"
Kılıçdaroğlu: “Orta Sınıf Yok Edildi. Bu Sınıfı Büyüteceğim Ve Çelik Gibi Güçlendireceğim”
Kılıçdaroğlu: “Orta Sınıf Yok Edildi. Bu Sınıfı Büyüteceğim Ve Çelik Gibi Güçlendireceğim”
Canan Kaftancıoğlu: "İftira, Yalan Ve Çaresizlik Kokan Pankartlarla İlgili Kaldırtma Kararımızı Aldık"
Canan Kaftancıoğlu: "İftira, Yalan Ve Çaresizlik Kokan Pankartlarla İlgili Kaldırtma Kararımızı Aldık"
Millet İttifakı İzmir Mitingi… Kılıçdaroğlu: Bu Seçim, Ayrışma Değil Türkiye’ye Demokrasi Getirme Seçimidir
Millet İttifakı İzmir Mitingi… Kılıçdaroğlu: Bu Seçim, Ayrışma Değil Türkiye’ye Demokrasi Getirme Seçimidir