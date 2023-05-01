Chp Trabzon Milletvekili Adayı Suiçmez: "4 Yıldır Yapılmayan Yeşilyurt Yolunu Biz Yapacağız"

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, 4 yıl önce yaşanan sel felaketinde 10 vatandaşın hayatını kaybettiği Yeşilyurt Mahallesi’ni ziyaret etti. Suiçmez, "4 yıldan beri burada henüz yol çalışması tamamlanmış değil. Bu zaman zarfında halen daha vatandaşlarımız heyelan bölgesinden çamurun, hafriyatın içinden geçerek ulaşımını sağlıyor. 15 Mayıs'tan sonra ilk yapacağımız işlerden biri de buranın yol problemini çözmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak olacaktır" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, 4 yıl önce yaşanan sel felaketinde 10 vatandaşın hayatını kaybettiği Yeşilyurt Mahallesi’ni ziyaret etti. Suiçmez, "4 yıldan beri burada henüz yol çalışması tamamlanmış değil. Bu zaman zarfında halen daha vatandaşlarımız heyelan bölgesinden çamurun, hafriyatın içinden geçerek ulaşımını sağlıyor. 15 Mayıs'tan sonra ilk yapacağımız işlerden biri de buranın yol problemini çözmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak olacaktır" dedi.

CHP Trabzon Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Millet İttifakı bileşenleri ile Araklı ilçesinde 4 yıl önce yaşanan sel felaketinde 10 vatandaşın hayatını kaybettiği Yeşilyurt Mahallesi’ni ziyaret etti. Burada mahalle sakinlerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Suiçmez, şunları söyledi:

"Burada yaklaşık 4 yıl önce bir heyelan felaketi meydana geldi ve 10 vatandaşımız hayatını kaybetti. 4 yıldan beri burada henüz yol çalışması tamamlanmış değil. Bu zaman zarfında halen daha vatandaşlarımız heyelan bölgesinden çamurun, hafriyatın içinden geçerek ulaşımını sağlıyor. 15 Mayıs'tan sonra ilk yapacağımız işlerden biri de buranın yol problemini çözmek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak olacaktır" dedi.

Anka Haber Ajansı