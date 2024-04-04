Chp, Ümraniye'De ''oyların Yeniden Sayılmama'' Kararına İtiraz Etti

GAYE ŞEYMA CAN

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde İlçe Seçim Kurulu'nun "'oyların yeniden sayılmamasına'" yönelik kararına itiraz etti.

Ümraniye'de, AKP'nin adayı İsmet Yıldırım 174 bin 555 oy (yüzde 42.45), CHP'nin adayı Aykut Erdoğdu ise 165 bin 54 oy (yüzde 40.14) aldı. Rakipler arasındaki oy farkı 9 bin 501. CHP oyların yeniden sayılmasına yönelik itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu, istemi reddetti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İl Seçim Kurulu'na kararın kaldırılmasına yönelik itiraz dilekçesi verdi. ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı dilekçede, şunlara yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Ümraniye İlçe Başkanlığı olarak 02.04.2024 tarihli itirazımızda; Ümraniye Belediye Başkanlığı Seçiminde kurulun yetki alanı içindeki tüm oy sandıklarının yeniden sayılmasına dair talebimiz soyut ve hukuka aykırı gerekçelerle reddedilmiştir.

Halbuki, aynı nitelik ve içerikteki Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanlığı seçiminde tüm sandıklara ait oy çuvallarının açılarak yeniden sayılmasına dair emsal kararı mevcut olup, bu karar dikkate alınmalıdır.

Sandık sonuç tutanaklarının hiç birisinde "hesaba katılmayan zarf" bölümü doğru doldurulmamış, pek çoğunda hiçbir gerekçe olmadan hesaba katılmayan oy/zarf yazılarak geçerli olması gereken oylarımız hatalı tasnif sonucu "hesaba katılmayan " olarak yazılıp yok sayılmıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığının 02.04.2024 tarihli itirazımızın kabulüne karar verilmesi gerekirken; Ümraniye (1.) . İlçe Seçim Kurulu'nun 02.04.2024 tarih ve Karar No: 2024/43 sayılı tüm sandıklardaki geçerli ve geçersiz oyların yeniden sayılması talebimizin reddine dair kararın kaldırılmasına, hukuka, adalete ve vicdanlara uygun kararın verilmesini partimiz ve aynı zamanda tüm seçmenler adına arz ve talep ederiz."

Anka Haber Ajansı