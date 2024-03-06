Chp Uşak Belediye Başkan Adayı Yalım: “Durmadan Yorulmadan Pes Etmeden Çalışacağım”

CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım halk buluşmasında, “Hep birlikte tüm Uşak olarak görüş ayırt etmeksizin birleşip güçleneceğiz ve hep birlikte yöneteceğiz. Yıllardır Uşak hizmet görmüyor ama ben Uşak sevdalısı bir kardeşiniz olarak, durmadan yorulmadan pes etmeden çalışacağıma şeref sözü veriyorum “dedi.

HABER: YAĞMUR BERİL VAROL / KAMERA: KERİM UĞUR

CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım halk buluşmasında, “Hep birlikte tüm Uşak olarak görüş ayırt etmeksizin birleşip güçleneceğiz ve hep birlikte yöneteceğiz. Yıllardır Uşak hizmet görmüyor ama ben Uşak sevdalısı bir kardeşiniz olarak, durmadan yorulmadan pes etmeden çalışacağıma şeref sözü veriyorum “dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak İl Binası önü, İsmet Paşa Caddesi’nde gerçekleştirilen halk buluşmasına, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım, Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan, İl Gençlik Kolları, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Halk buluşmasında CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım’dan önce konuşan Uşak İl Başkanı Sevinç Yazgan şunları dile getirdi:

“Zafer çok yakın 35 yıl sonra Uşak CHP belediyeciliği görecek. Ankara ve İstanbul belediyelerinde duyduğunuz belediyeciliği Özkan Yalım başkanla görüp yaşayacaksınız. Halkçı belediyecilik, sosyal belediyecilik olacak Uşak hizmet görecek. İşimiz gücümüz Uşak olacak. Yürekten inanıyoruz bu müthiş kalabalıktan görüyoruz ki sizler de inanıyorsunuz. Hep birlikte başaracağız.”

Yazgan’ın ardından konuşan Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım şunları söyledi:

“Çok istiyoruz ve yürekten inanıyoruz ki 1 Nisan da inşallah yeni bir sabaha uyandığımızda Uşak huzur dolu bir kent olacak. Bizler nefret dilini kendimizden uzak tutacağız sevgi ekip sevgi biçeceğiz hiçbir ayrım yapmadan tüm Uşaklılarla birlikte bu şehri kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız. 31 Mart akşamı seçimi kazandığımız andan itibaren Uşak halkının bizi 5 yıl için görevlendirdiği bilinciyle çalışacağız. Bütün Uşaklılara adil ve eşit hizmet etmeyi kul hakkının gereği sayacağız liyakat ve ehliyeti en büyük kriter olarak göreceğiz herkesin belediye başkanı olacağım. Belediyedeki çalışma arkadaşlarımın hepsini mesai arkadaşı olarak kabul edeceğiz alın teriyle çalışan emekçi kardeşlerimizi personellerimizi her hangi bir sebep ile işten çıkartmayacağız kimsenin de ekmeğiyle oynamayacağız."

Bilimle ve ortak akılla hareket edip Uşak’ı Birlikte Yöneteceklerini anlatan Yalım, "Uşak için yapılacak çok iş var bizim tek gayemiz Uşak’a hizmet etmek. Yaş almışlarımıza, emeklilerimize, kadınlarımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza kazandırmak istediğimiz projelerimiz var. Çarpık kentleşmeye ve ranta dayalı imar uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz Uşak’ımızı betona değil yeşile boğacağız." dedi.

“BENİM TEK AMACIM, UŞAK HALKININ GÜZEL GÜNLER GÖRMESİDİR”

Yalım, Belediye Başkanı olması haline gerçekleştireceği projelerini ise şöyle anlattı:

“10 yıldır sürekli sözü verilen ama çivi dahi çakılmayan Otogar sorununu çözeceğiz, ilk 24 ayda tamamlayarak, Uşak halkına kavuşturacağız Uşak ana ulaşım planını hızla oluşturarak Hafif raylı tramvay sistemini kazandıracağız, jeotermal kent ısıtma projemizle aylık 200 liraya ısınacaksınız. Uşak halkı çok düşük maliyetlerle ısınacak. Karaağaç yapay plajı ile Uşak’ın çehresi değişecek. Uşak elektrik projemizle her haneye aylık 200 lira elektrik faturası desteğinde bulunacağız. Nasıl mı yapacağız? Hep birlikte tüm Uşak olarak görüş ayırt etmeksizin Birleşip güçleneceğiz ve hep birlikte yöneteceğiz. Yıllardır Uşak hizmet görmüyor ama ben Uşak sevdalısı bir kardeşiniz olarak, durmadan yorulmadan pes etmeden çalışacağıma şeref sözü veriyorum. Sizde bana 31 Martta destek olma sözünü veriyor musunuz? Benim tek amacım, Uşak halkının güzel günler görmesidir, beraberce yaşamasıdır. Bu kalabalık bu heyecan göstermiştir ki 1 Nisan sabahı Uşak rahat bir nefes alacak. Birlikte başaracağız.”

Anka Haber Ajansı