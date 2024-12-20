Chp Van İl Gençlik Kolları: "Bütçede Gençlere, Öğrencilere Yer Yok"

Chp Van İl Gençlik Kolları: "Bütçede Gençlere, Öğrencilere Yer Yok"

CHP Van İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Öner, 2025 bütçesine ilişkin, "Bu bütçede gençlere yer yok. Bu bütçede öğrencilere yer yok. Bu bütçenin, son 21 yılda milleti yoksullaştıran, gençleri işsizleştiren, emeği ucuz iş gücü haline getiren, gelir adaletsizliğini büyüten bütçelerden hiçbir farkı yok" açıklamasını yaptı.

Haber: İshak Kara

(VAN) - CHP Van İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Öner, 2025 bütçesine ilişkin, "Bu bütçede gençlere yer yok. Bu bütçede öğrencilere yer yok. Bu bütçenin, son 21 yılda milleti yoksullaştıran, gençleri işsizleştiren, emeği ucuz iş gücü haline getiren, gelir adaletsizliğini büyüten bütçelerden hiçbir farkı yok" açıklamasını yaptı.

CHP Van İl Gençlik Kolları tarafından, gençlerin ekonomik problemlerine dikkat çekmek için basın açıklaması yapıldı.

2025 yılı bütçesine ilişkin eleştirilerde bulunan CHP Van İl Gençlik Kolları Başkanı İskender Öner, şunları söyledi:

"Bu bütçede gençlere yer yok. Bu bütçede öğrencilere yer yok. Bu bütçenin, son 21 yılda milleti yoksullaştıran, gençleri işsizleştiren, emeği ucuz iş gücü haline getiren, gelir adaletsizliğini büyüten bütçelerden hiçbir farkı yok. Günlük harcaması 21,5 milyon olan Saray; gençlere "3 bin TL ile geçinin" diyor. Yeni yurtlar inşa etmeksizin 4 kişilik odaları 6 kişiye, 6 kişilik odaları 8 kişiye çıkararak "kapasiteyi artırdık" masalı anlatanlar gençlere "koğuş sistemine razı olun" diyor. İhmalkarlıklarınız sonucu, düşen asansörde can veren Zeren’in çığlıkları buradadır. Cemaat yurduna mahkum bıraktığınız, baskılara dayanamayarak canına kıyan Enes’in yüzü buradadır. Bu sesleri, bu çığlıkları duyun. Aynı acıları bir daha yaşamak istemiyoruz."

Anka Haber Ajansı

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