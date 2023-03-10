Chp Ve İyi Parti’den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu’na Nezaket Ziyareti

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve İYİ Parti Efeler İlçe Başkanı İlhan Adıyaman’ın da hazır bulunduğu ziyarette, milletvekili Sezgin ve il başkanları, Başkan Çerçioğlu’nu başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Başkan Çerçioğlu ise kendilerini misafir etmekten çok mutlu olduğunu belirtip, Aydın Milletvekili Sezgin ile her iki partinin il ve ilçe başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Anka Haber Ajansı