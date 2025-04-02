Chp Württemberg Birliği’nden İmamoğlu İçin Başlatılan İmza Kampanyasına Destek

Chp Württemberg Birliği’nden İmamoğlu İçin Başlatılan İmza Kampanyasına Destek

Almanya’nın Stuttgart kentinde faaliyet gösteren CHP Württemberg Birliği, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) - Almanya’nın Stuttgart kentinde faaliyet gösteren CHP Württemberg Birliği, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan imza kampanyasına destek verdi.

CHP Württemberg Birliği Başkanı Şirin Üstün, yaptığı açıklamada, İmamoğlu için başlatılan kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

"Genel Başkanımızın başlattığı imza kampanyasını biz de Heilbronn’da başlattık. Bu demokratik çağrıya destek vermek isteyen herkesi stantlarımıza bekliyoruz. Kampanyanın Almanya’nın diğer şehirlerine de yayılacağına inanıyoruz" dedi.

Üstün, kurulan stantta yüzlerce vatandaşın imza için sıraya girdiğini anlatarak, "Bu yoğun katılım, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’deki gelişmelere ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi" diye konuştu.

Kampanyaya katılan vatandaşların erken seçim taleplerini ve demokrasi vurgularını dile getirdiğini belirten Üstün, "Ülkemizde yaşanan antidemokratik uygulamalar sadece Türkiye'deki yurttaşlarımızı değil, biz yurt dışında yaşayanları da derinden etkiliyor. Erken seçim istiyoruz ve cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Üstün, şunları söyledi:

"Biliyoruz ki baskı arttıkça, direniş de büyür. Tarih, halkın iradesini yok sayanların er ya da geç kaybettiğini, halkın örgütlü gücünün ise en büyük adalet terazisi olduğunu bize defalarca gösterdi. Bugün bize düşen, korkuya teslim olmadan, boyun eğmeden, hak ve özgürlük mücadelesini yükseltmektir. Unutmayalım: Zulüm karşısında susmak, yalnızca bugünü değil, yarını da kaybetmektir. Ama biz susmayacağız, hukuksuzluğu normalleştirmeyecek, biat etmeyecek, teslim olmayacağız. Çünkü adalet, yalnızca mahkeme salonlarında değil, meydanlarda, sokaklarda, halkın örgütlü mücadelesinde kazanılır."

Anka Haber Ajansı

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