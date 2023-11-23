Chp Yalova İl Başkanı Doğancı: "iktidar Partisi Adayları Da Değişim Diyor”

CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, AK Parti aday adaylarının da söylemlerinde ‘değişim’ vurgusu yaptığına dikkat çekerek tüm seçim bölgelerinde iddialı olduklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kararları doğrultusunda tüm ilçe ve beldelerde belediye başkan adayı çıkaracaklarını belirten Doğancı, "Yalova il örgütü olarak zaten iddialıyız. Bizim için çok sürpriz bir karar olmadı ama Türkiye'nin tamamında aday çıkarma kararı aldığımızı da buradan duyurmak isterim" dedi.

NEDİM GÜLER

CHP Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, AK Parti aday adaylarının da söylemlerinde ‘değişim’ vurgusu yaptığına dikkat çekerek tüm seçim bölgelerinde iddialı olduklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kararları doğrultusunda tüm ilçe ve beldelerde belediye başkan adayı çıkaracaklarını belirten Doğancı, "Yalova il örgütü olarak zaten iddialıyız. Bizim için çok sürpriz bir karar olmadı ama Türkiye'nin tamamında aday çıkarma kararı aldığımızı da buradan duyurmak isterim" dedi.

Parti il binasında bugün basın toplantısı düzenleyen Yalova İl Başkanı Erdem Doğancı, yerel seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. İlçe başkanlarının da yer aldığı toplantıda konuşan Doğancı, 31 Mart seçimleri için adaylık başvuru sürecinin 28 Kasım’da sona ereceğini ancak kamu kurumlarında veya parti görevinde bulunanların aday adaylık süreçlerinin başvuru süresinin 5 Aralık'a kadar devam edeceğini anımsattı.

"HER BÖLGEDE İDDİALIYIZ"

Erdem Doğancı şunları söyledi:

"Yalova nezdinde rakibimiz gibi gözüken iktidar partisinin adaylarına baktığımız zaman sağ olsunlar kendileri de en az bizler kadar değişim vurgusu yapmaktalar. CHP Genel Merkezi'nde başlayan değişim, yenilenen il örgütlerinde anladığımız kadarıyla tüm Türkiye'ye nüfus etmiş konumda ki iktidar partisi de belediye başkan adaylıklarında kendileri değişim vurgusu yapıyorlar. Dün onların başvuru süreçleri tamamlandı. Dikkatimizi çeken bir başka husus var. Beraber görev yapan il başkanıyla bir Belediye Başkanının adaylığı çakışmış durumda. Bizim dediğimiz gibi Çiftlikköy'ün zaten iyi yönetilemediğini, iyi hizmet alamadığını zaten dile getiriyorduk. Sanırım kendileri de bunun altını çizmek istemişler ki beraber görev yapan bir il başkanı ile aynı bölgede belediye başkanına rakip olarak aday olmak için dosyasını teslim etmiş konumda.

"ÇİFTLİKKÖY İYİ YÖNETİLMİYOR"

Taşköprü beldemizi tekrar kesinlikle geri alacağımıza inancımız sonsuz. Orada bir Meclis üyesi arkadaşımızın aday adaylığı dosyasını vermesi söz konusu. Diğer tüm adaylar da devam edecektir. Çiftlikköy çok önemsediğimiz bir bölge. Hem orada yapılacak OSB'ler olsun hem gelişen bir bölge olmasından kaynaklı. Kesinlikle ve kesinlikle iyi yönetilemediğini düşündüğümüz bir ilçemiz olduğundan kaynaklı. Bizim için de şaşırtıcı bir olay. Geçmiş dönem il başkanı aday olarak "ben burayı daha iyi yönetirim" demesi zaten mevcudun başarısız olduğunu tescillemiştir. Biz onlara bu şansı bırakmayacağız. CHP sosyal belediyeciliği ile Çiftlikköy'ü kesinlikle tanıştıracağız.

"MERKEZİ 3. DEFA ALACAĞIZ"

Merkez belediyemizi zaten 2 defa almıştık. Bu sefer 3. ile bu işi şahlandırmak, taçlandırmak istiyoruz. Aldığımız belediyeleri siyasi manevralar veya hukuki süreçlerle halkın iradesini halkın seçtiği belediye başkanını koltuğundan edenlere cevaben çalışmalarımıza devam diyoruz. Yalova merkezde de ciddi sayıda aday adayımızın olacağı aşikar. Yalova merkezi alacağımız konusunda iddialıyız. Kadıköy beldesinde son genel seçimlerde oy oranlarına bakıldığında Yalova'da çok ciddi bir yükselişimiz var. Kadıköy beldesinde de aynı şekilde çok ciddi aday adayı olacağı aşikar. Çınarcık bölgesi zaten bizim vazgeçilmezimiz, değişilmezimiz. Baktığımız zaman bu geçen 5 yıl içinde Çınarcık'ta nasıl bir hizmet alındığını Çınarcıklının kendinin söylemesi lazım. Yapılacağı iddia, vaat edilen tüm projeler askıda kalmış, bir şekilde ortada bir icraat yokken yönetimsel boyutta bir başarı olduğundan söz etmek de mümkün değil. Çınarcık bölgesini kesinlikle alacağımız konusunda orayı liste başı yapacağımız bir ilçemiz. Armutlu ve Termal'de de çalışmalarımız devam ediyor. Her birinde dosya var. Termal'de iktidar partisi dosya verememiş veya aday başvurusunun olmadığını gördüm. Bizim Termal'de kamuoyu tarafından zayıf olarak bilindiğimiz bir bölge olmasına rağmen Termal'de dahi aday olmak isteyen aday adaylık başvurusu yapmak için dosya alan arkadaşlarımız olduğunu dile getirmek isterim.

"YALOVA DOĞRU YÖNETİLMEZSE HEBA OLACAKTIR"

Geçmiş dönemlere baktığımız zaman iktidar partisindeki aday sayısının çokluğu hani taraf tutmak, görünmek ben de buradayım diyebilmek için aday olan arkadaşlarımızın çokluğu bu sefer sanki CHP ve muhalefet bloğu üzerine yoğunlaşmış durumda. Yalova gibi küçük gelişmekte olan bir kentin muhakkak sadece belediye başkanlığı boyutunda değil il genel ve belediye meclisi boyutunda ve şehrin tamamının ele alınarak yönetilmesi gerektiğine inanıyoruz. Küçük bir iliz. Doğru planlanıp yönetilmezsek birlikte el birliği ile sosyal demokrat belediyecilikle gelişmiş bir kent yapısı ile yönetilmezse Yalova ne yazık ki yöneticilerin elinde oyuncak olacaktır, heba edilecektir."

Anka Haber Ajansı