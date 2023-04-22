Chp Yöneticileri, Partililerle Bayramlaştı

Chp Yöneticileri, Partililerle Bayramlaştı

CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri; CHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden partililerle bayramlaştı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı, Lale Karabıyık, Onursal Adıgüzel, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile CHP Kadın Kolları ve Gençlik Kolları üyeleri; CHP Genel Merkezi’ni ziyaret eden partililerle bayramlaştı.

CHP’de geleneksel olarak yapılan parti içi bayramlaşma, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde Genel Merkez’de düzenlendi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ile CHP Kadın Kolları üyeleri, CHP Gençlik Kolları üyeleri, Genel Merkez’e gelen partililerle tek tek tokalaşarak bayramlaştılar.

Anka Haber Ajansı

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