Chp Yönetimi Milletvekilleriyle Toplandı... Eylemler Artarak Devam Edecek

Chp Yönetimi Milletvekilleriyle Toplandı... Eylemler Artarak Devam Edecek

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından izleyeceği yol haritasını belirlemek amacıyla Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleşti. Ankara'da kalan CHP yöneticilerinin başkanlığında gerçekleşen toplantıda hem Meclis çalışmaları için hem de örgütler için eylem planları ele alınırken, dinamik bir eylem süreci yürütülmesi kararlılığında olunduğu bildirildi.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından izleyeceği yol haritasını belirlemek amacıyla Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde milletvekilleriyle bir toplantı gerçekleşti. Ankara'da kalan CHP yöneticilerinin başkanlığında gerçekleşen toplantıda hem Meclis çalışmaları için hem de örgütler için eylem planları ele alınırken, dinamik bir eylem süreci yürütülmesi kararlılığında olunduğu bildirildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve çok sayıda CHP yöneticisi İstanbul'a geçti. Ankara'da kalan CHP yöneticileri ise milletvekilleriyle birlikte CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre toplantıda CHP'nin izleyeceği yol haritası ele alındı. Toplantıda hem Meclis çalışmaları için hem de örgütler için eylem planları ele alınırken, dinamik bir eylem süreci yürütülmesi kararlılığında olunduğu bildirildi. Kurmaylar, "Dinamik bir süreç işleteceğiz. Genel Merkez'i terk etmeyeceğiz. Meclis’te de sokakta da eylemleri sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Sürecin belirsizliğine de dikkat çeken partililer, "Yarın sabah ne olacağı belli değil. Tek bir eylem yapmayacağız. Olaylara göre hepimiz her şeye hazırlıklı olacağız. Ama kesin olan şu: Hafta sonu ön seçim yapılacak. Hem gözaltı sürecini hem ön seçim sürecini takip edeceğiz. Her partiden, sendikadan, meslek odasından destek telefonu geliyor. Eylemlere katılmak istediklerini söylüyorlar. İllerdeki eylemlerimiz sürecek. Meclis’teki çalışmalara katılacağız, tepkimizi orada da göstereceğiz. Genel Başkanımız İstanbul’da kalacak. Biz de burayı terk etmeyeceğiz” diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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