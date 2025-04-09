Chp Yozgat İl Başkanı Yaşar: “Çiftçilere Kesilen Cezayı Genel Başkanımız Özgür Özel Ödeyecek"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme traktörüyle destek veren çiftçilere, 993'er lira trafik cezası uygulanmasına tepkiler devam ediyor. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, verilen cezaların, Genel Başkan Özgür Özel tarafından ödeneceğini belirterek, Özel’in "Samsun'dan sonraki mitingi Yozgat'ta yapacağız, hazırlıklarınızı yapın" dediğini söyledi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat'ın Aydıncık ilçesinin Kazankaya köyünde 6 Nisan tarihinde, CHP teşkilatı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki için düzenlenen eyleme traktörleriyle destek veren çiftçilere, düzensiz park cezası verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Çiftçilere kesilen cezalara ilişkin çıktıları paylaşan Yaşar, "Aydıncık ilçemizdeki Kazankaya köyümüzdeki çiftçilerin, Sayın Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkması ve kendi haklarını alamadıkları için girdi maliyetlerinden dolayı ses yükseltmeleri, traktörleri ile eylem yapmak istiyorlar. Jandarma çiftçileri ablukaya alıyor. Traktörlerini hareket ettirmiyor, sonra da aynı saatte yaklaşık 40-50 arası traktöre 12.45’te, ‘düzensiz park cezası’ yazıyor. Düzensiz park cezası nedir 993 bin lira. Hem traktörleri hareket ettirmiyor hem de durdurduğu yerde düzensiz park cezası yazıyor" diye konuştu.

“Çiftçilerin de tamamı geçmişte AK Parti'ye ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren çiftçiler”

Eyleme katılan ve ceza kesilen çiftçilerin daha önce AK Parti ve MHP’ye oy verdiklerini kaydeden Yaşar, şunları söyledi:

"Geldiğimiz nokta maalesef bu. Çiftçilerin de tamamı geçmişte AK Parti'ye ya da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren çiftçiler, içerisinde bir tane bize geçmişte oy veren çiftçi vatandaşımız yok. "Yeter" diyor çiftçi, isyan ediyor, yaşanan haksızlık, hukuksuzluk, zulme isyan ediyor. Yozgat ayağa kalkmış, çiftçi ayağa kalkmış, tarlasına gidemiyor. Girdi maliyetleri başını alıp, gitmiş. Soğanı çürümüş, patatesi çürümüş, ürettiği mahsulü para etmiyor, sesini yükselttiği anda da jandarmayı karşısında buluyor ve altındaki traktöre düzensiz park cezası, aynı saatte 40-50 civarında traktöre aynı şekilde ceza yazılıyor. Bu cezaların hepsini hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hem de yasal olarak mahkemelere taşıyacağız. Bu zulme, bu adaletsizliğe, hukuksuzluğa Cumhuriyet Halk Partisi olarak teslim olmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu zulmün karşısında daha azimli, daha kararlı duracağız ve Türkiye'yi, Yozgat'ı hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız."

“Yozgat'ta çiftçiler ayağa kalktı”

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına Yozgatlıların da gönlünün razı olmadığın belirten Yaşar, il teşkilatında düzenlediği basın toplantısında ise şunları kaydetti:

"Son zamanlarda Türkiye'de gerçekleşen, 19 Mart'tan sonra Türkiye'deki gelişmeleri kamuoyunun ve toplumun hepsi yakından takip ediyor ve izliyor. Yozgat'ta da 23 Mart'ta yaptığımız Cumhurbaşkanlığı ön seçim adaylığında Yozgatlı hemşehrilerimiz dayanışma sandığında Sayın İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı adaylığı için 16 bin oy vererek, Yozgat'ta bir rekor kırmışlardır. Sayın İmamoğlu bir kişinin ya da birkaç kişinin değil 15,5 milyon insanın tercihiyle, oylarıyla Cumhurbaşkanı adayımız olmuştur. Cumhurbaşkanı adayımızı, vatandaşımız sandığa giderken, Cumhurbaşkanı adayımızı hakim karşısına çıkarıp, itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır."

Yaşar, Yozgat'ta çiftçilerin de Ekrem İmamoğu'na destek vermek için traktörleriyle konvoy yapmalarının ardından çitfçilere 1 dakika içerisinde ceza kesildiğini belirterek, "Bir kısım cezayı yazan Aydıncık İlçe Jandarma, bir kısmı da Çekerek İlçe Jandarma, iki ilçenin Jandarması bir araya gelip bu çiftçilerimize 993’er lira düzensiz park cezası kestiler. Hem traktörleri yürütmüyorlar hem de o traktörlere düzensiz park cezası, yaklaşık şu anda elimize gelen cezalar 25 civarında ama daha duyduğuma göre gelecekler var. Çiftçimize öyle bir şey ki, saat 12.45, 12.46, yani 1 dakika içerisinde 30- 40 traktöre düzensiz park cezası. Bu nasıl ayarlanır, nasıl yazdırılır, nasıl bir becerilir anlamış değiliz" değerlendirmesini yaptı.

Cezaları CHP Genel Başkanı ödeyecek, miting programına Yozgat da alındı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini arayarak, gelişmeler hakkında bilgi aldığını aktaran Yaşar, telefon görüşmesinin detaylarını basın mensuplarıyla paylaşarak, "Biraz önce Sayın Genel Başkanım Özgür Özel aradı; ‘Bu çiftçilere kesilen cezayı ben ödeyeceğim’ dedi. Ben buradan Sayın genel başkanıma yürekten, çiftçilerimiz ve ilimiz adına teşekkür ediyorum. Ayrıca başkanım ‘Samsun'dan sonraki mitingi Yozgat'ta yapacağız, hazırlıklarınızı yapın’ dedi" diye konuştu.

Anka Haber Ajansı