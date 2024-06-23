Chp Yozgat İl Başkanı Yaşar: “Türkiye, Tarihinde Görülmemiş Bir Buhranı Yaşıyor"

CHP Yozgat İl Örgütü Danışma Kurulu, son yerel seçimlerin sonuçları ve ilçe bazlı yaşanan sorunları değerlendirerek yol haritasını belirlemek üzere toplandı. İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Türkiye, tarihinde, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir buhranı, görülmemiş bir yönetim boşluğunu yaşıyor. Maalesef 21 yılda ülkeyi tek başına yöneten bu ‘tek adam zihniyeti’ adına ne derseniz deyin bu zihniyet Türkiye'yi adeta içinden çıkılmaz bir buhranın içine soktu. Nereye elinizi atarsanız devlette devlet çürüdü elinize

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Yozgat İl Örgütü Danışma Kurulu, son yerel seçimlerin sonuçları ve ilçe bazlı yaşanan sorunları değerlendirerek yol haritasını belirlemek üzere toplandı. İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Türkiye tarihinde, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir buhranı, görülmemiş bir yönetim boşluğunu yaşıyor. Maalesef 21 yılda ülkeyi tek başına yöneten bu ‘tek adam zihniyeti’ adına ne derseniz deyin bu zihniyet Türkiye'yi adeta içinden çıkılmaz bir buhranın içine soktu. Nereye elinizi atarsanız devlette devlet çürüdü elinize geliyor” dedi.

CHP Yozgat İl Örgütü Danışma Kurulu toplantısı bugün yapıldı. İl Başkanı Abdullah Yaşar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, emekliler, işçiler, memurlar, gençler ve yaşlıların sorunlarına değindi. Yaşar, Yozgat’ın önemli bir tahıl ambarı olduğuna dikkat çekerek, gelinen noktada en fazla sıkıntıyı tarım kesiminin yaşadığını söyledi.

“Bir fiyat açıklandı, Anadolu tabiriyle evlere şenlik bir fiyat”

Yozgat çiftçisinin zor günler yaşadığının altını çizen Yaşar, konuşmasında şunları söyledi:

“Türkiye tarihinde, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir buhranı, görülmemiş bir yönetim boşluğunu yaşıyor. Maalesef 21 yılda ülkeyi tek başına yöneten bu ‘tek adam zihniyeti’ adına ne derseniz deyin bu zihniyet Türkiye'yi adeta içinden çıkılmaz bir buhranın içine soktu. Nereye elinizi atarsanız devlette, devlet çürüdü elinize geliyor. Yozgat bir tarım ili, Türkiye'de tarım konusunda üçüncü il, Konya'dan, Sivas'tan sonra Yozgat tahıl ambarı. Tahıl ambarında, tarımda geldiğimiz noktada en çok sıkıntı yaşayan kesim tarım kesimi oldu. Şimdi hasat dönemi başladı. Zaman zaman Yerköy çevresinde hasat başladı. Bir fiyat açıklandı, Anadolu tabiriyle evlere şenlik bir fiyat. Yani bu fiyat çiftçiyi Anadolu tabiriyle yedi kat yerin altına gömme politikasıdır. Geçen yıl çiftçi üretim maliyeti olarak mazotunu, gübresini 13 lira, 15 lirayla, 20 lira arasında mal ettiği buğdayını 8 bin 200 liraya sattı. Bu yıl ortalama 40 liraya mal ettiği mazotunu, gübresini yine hakeza, banka faizlerinin yüzde 100 arttırıldığı, çiftçinin faizlerini, kredi faizlerinin Tarım Kredi faizlerinin yüzde 100 arttırıldığı bir dönemde çiftçiye yüzde 10 fiyat artışı verildi. 9 bin 200 lira da kilo başına verilen alım fiyatı olduğu da belli değil. 45 gün içerisinde ödeme yapılacak deniyor, nasıl ödeme yapılacağı belli değil. Kimin nasıl alacağı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin devreye nasıl girip girmeyeceği net değil, çiftçi kaderine terk edilmiş. AK Parti iktidarına en çok oy veren emekli ve çiftçiye, AK Parti son darbeyi vurmuştur.

"Birçok insanımız kurban kesemez hale gelmiştir"

Emekliler geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda birçok insanımız kurban kesemez hale gelmiştir. Kurbanından vazgeçtim. Çoluğunun çocuğunun torununun ihtiyacını alamaz karşılayamaz duruma gelmiştir. Asgari ücretli öylesine, gençlerimiz, işsizlerimiz, öğretmenimiz, yani devletin neresine, hangi kurumuna el atarsanız adeta çökmüş durumda. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu toplantının bir amacı da bundan sonraki hem seçimlerdeki başarı ya da başarısızlık nedenleri, sonuçları, ne yapılması gerekenler bunları tartışacağız, görüşeceğiz, bir yol haritası belirleyeceğiz. Aynı zamanda da bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiz, nasıl bir politika geliştireceğiz bunların hazırlığını yapacağız. Gözüken şu değerli arkadaşlarım; yine bu iş, bu ülkenin kurucu partisi, devletin, Cumhuriyet’in kurucu partisi CHP’ye düşmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin bu sorunlarının altından kalkacak birikim, beceri, deneyim, kabiliyete sahiptir. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu kadar sorunları çözecek tek parti olduğumuza inanıyoruz. Çünkü sorunları yaratanlar sorunları çözemezler.”

“Garsona verilecek bahşişten vergi alacak duruma geldik”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı yeni vergi paketini değerlendiren Yaşar, şunları söyledi:

“Bakın belki salı günü, önümüzdeki salı günü Meclis’e yeni bir kanun teklifi getirecekler. Bu ülkede, bu ülkenin bizim tabirimizle kanını emen, bütün ihaleleri, ballı ihaleleri alan devasa o yandaş şirketler, onların vergi borçları milyon milyon silinirken şimdi gelecek tasarıda garsona verilecek bahşişten vergi alacak duruma geldik. Ev kirasından yüzde 20 vergi alacak duruma getirdiler. Eğer ülkeyi kalkındıracaksanız, ülkeye vergi toplayacaksanız, tasarruf tedbiri diyecekseniz, saraydan başlayacaksınız. Siz sarayda bir dakikada 10 tane asgari ücret harcayacaksınız, bir günde 15 trilyon eski parayla sarayın gideri olacak, siz ekonomiden tasarruftan bahsedeceksiniz. Bu insanın aklıyla alay etmektedir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu sorunları çözmeye hazırız ve çözeceğiz. Hiç kimse karamsar olmasın, Türkiye Cumhuriyeti çok büyük bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunların hepsinin altından kalkar. Yeter ki tercih vatandaştan yana olsun. Bugüne kadar 20 yıldır, 22 yıldır Türkiye'yi yöneten AK Parti iktidarının tercihi yandaştan yana olmuştur. Eğer vatandaştan yana olsaydı vatandaş bugün bu noktada olmazdı.”

Anka Haber Ajansı