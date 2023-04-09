Chp, Ysk'ye Aday Listesini Sundu... Listelerde Millet İttifakı Partilerinin İsimlerine De Yer Verildi

DİLAN KUTLU

CHP, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. Millet İttifakı uzlaşması kapsamında Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partisi milletvekili adayları CHP listelerinden aday gösterildi.

Millet İttifakı içerisinde yer alan Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Partili isimler CHP milletvekili adayları içerisinde yer aldı. CHP, İYİ Parti ile 15-16 ilde ortak hareket etti. CHP milletvekili aday listesi de bu ortak hareket kararı ile şekillenerek YSK’ye bugün sunuldu.

CHP, halen milletvekili bulunmayan Aksaray, Bayburt, Bitlis, Çankırı, Gümüşhane, Muş’un yanı sıra tek milletvekili olan Yozgat’ta aday göstermedi. Bu illerde İYİ Parti listeleriyle seçime gidilecek. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de Yozgat’ta İYİ Parti listesinden aday gösterildi.

İYİ Parti de Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize Van, Bartın, Batman ve Düzce olmak üzere 9 ilde milletvekili adayı göstermedi. Bu illerde de İYİ Parti adayları CHP listelerinde yer aldı.

CHP listelerinde yapılan ilk incelemelere göre Millet İttifakı kapsamında milletvekili adayı olan isimler ve bölgeleri şöyle:

DEVA PARTİLİ ADAYLAR

“Sadullah Kısacık Adana 4. Sıra, Sadullah Ergin Ankara birinci bölge 4 sıra, İdris Şahin, Ankara ikinci bölge 2. Sıra, Burak Dalgın Balıkesir üçüncü sıra, Ali İhsan Merdanoğlu, Diyarbakır ikinci sıra, Celal Zonguldak Erzurum 3. Sıra, Ahmet Yıldız Elazığ 3. sıra, Ertuğrul Kaya Gaziantep 3. Sıra, Yusuf Aslan Iğdır 1. Sıra, Elif Esen İstanbul birinci bölge 7. Sıra, Hasan Karal birinci bölge 8. Sıra, Evrim Rızvanoğlu ikinci bölge 8. Sıra, Mustafa Yeneroğlu, üçüncü bölge 6. Sıra, Medeni Yılmaz üçüncü bölge 10. Sıra, Seda Kaya Ösen İzmir birinci bölge 6. sıra, İrfan Karadutlu, Kahramanmaraş 2. Sıra, Burhan Bahadır Özsoy Kayseri 3. Sıra, Selma Aliye Kavaf, Manisa 4. sıra, Mehmet Emin Ekmen, Mersin 3. Sıra, Umut Dayanan, Siirt 1. Sıra, Serdar İnce Sivas 2. Sıra, Ahmet Tüysüz Şanlıurfa 3. Sıra, Cem Avşar Tekirdağ 3. sıra, İsmail Yılmaz, Yozgat 3. Sıra. Doğa Şanlıoğlu Zonguldak 3. Sıra."

SAADET PARTİLİ ADAYLAR

Saadet Partisi’nin, CHP listelerinden aday gösterilen 24 milletvekili adayının isimleri şöyle:

“Fatih Aydın (Genel Başkan Yardımcısı), Afyonkarahisar 2. Sıra, Mesut Doğan (Genel Sekreter) Ankara üçüncü bölge 3. Sıra, Şerafettin Kılıç (Genel Başkan Yardımcısı), Antalya 5. Sıra, Serdar Atalay (Bingöl eski belediye başkanı) Bingöl 1. sıra, Mehmet Atmaca (Bursa İl Başkanı), Bursa birinci bölge 3. sıra. Seyit Ahmet Güher, Çorum 4. sıra. Abdurrahman Ergin, Diyarbakır 3. Sıra, Abdullah Akın, Elazığ 2. sıra, Murat Ozan, Erzurum 2. Sıra, Mehmet İslam, Gaziantep 10. sıra, Necmettin Çalışkan Hatay 4. Sıra, Hüseyin Yıldızhan Isparta 3. Sıra, Birol Aydın (Parti sözcüsü) İstanbul birinci bölge 5. Sıra, Mustafa Kaya İstanbul ikinci bölge 5. Sıra, Bülent Kaya İstanbul üçüncü bölge 7. Sıra, Kadir Yalçın Kastamonu 2. sıra, Mahmut Arıkan (Genel Başkan Yardımcısı) Kayseri 2. sıra, Hasan Bitmez Kocaeli 3. sıra, Ahmet Sunar (Kütahya İl Başkanı), Kütahya 2. Sıra, Ahmet Toklucuoğlu Ordu 3. sıra, Muhammet Yıldız Rize 3. Sıra, Ali Fethi Gürler, Sakarya 7. Sıra, Mehmet Karaman Samsun 2. Sıra, Abdullah Direk Şanlıurfa 8. sıra.”

GELECEK PARTİSİ’NDEN İSİMLER

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcıları ve İl Başkanlarını CHP listelerinden aday gösterdi. Gelecek Partili 19 isim şöyle:

“Mustafa Nedim Yamalı, birinci bölge 5. sıra (Genel Başkan Yardımcısı) Serap Yazıcı Özbudun (Genel Başkan Yardımcısı) Antalya 4. Sıra, Cemalettin Kani Torun (Genel Başkan Yardımcısı) Bursa ikinci bölge 2. Sıra, Alpaslan Yıldız (il başkanı) Bursa birinci bölge 6. Sıra, Yeşim Karadağ, Çanakkale 3. Sıra, Sema Silkin Ün, (Genel Başkan Yardımcısı) Denizli 3. sıra. Selim Temurci, İstanbul birinci bölge 10. Sıra, İsa Mesih Şahin, İstanbul ikinci bölge 7. sıra. Doğan Demir, (Genel Başkan Yardımcısı) İstanbul üçüncü bölge 8. Sıra, Fevzi Donat İstanbul üçüncü bölge 15. Sıra, Mustafa Bilici,(Genel Başkan Yardımcısı) İzmir ikinci bölge 7. Sıra, Zülküf Aslan Kayseri 4. Sıra, Serap Çakır Kocaeli 5. Sıra, Hasan Ekici, (İl Başkanı) Konya 2. Sıra, Ömer Ünal, Konya 4. Sıra, Selçuk Özdağ, (Genel Başkan Yardımcısı) Muğla 4. Sıra, Mustafa Yeşilyurt, (İl Başkanı) Samsun 3. Sıra, Abdullah Yeşil, (İl Başkanı) Şanlıurfa 4. Sıra, Nizar Ökten, (İl Başkanı) Şırnak 1. sıra.”

DEMOKRAT PARTİLİLER

CHP listelerinden Millet İttifakı partilerinden DP’li isimlere de yer verildi. Cemal Enginyurt, İstanbul 1. Bölge 9. Sıra, Haydar Altıntaş, İzmir Birinci Bölge 7. Sıra, Salih Uzun da İzmir İkinci Bölge 5. Sıradan CHP listelerinden aday gösterildi.

Anka Haber Ajansı