Chp Zonguldak İl Başkanı Dural: "Halk Eti Artık Rüyasında Görüyor. Bu Maaşlarla Geçinmek İmkansız"

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, emekli maaşının ve asgari ücretinin yetersizliğine tepki göstererek, "Vatandaşlarımız artık bir kilo kıyma dahi alamıyor. Halk eti ancak rüyasında görüyor. Mevcut ekonomik şartlarda asgari ücretin barınma, fatura, ulaşım, eğitim giderlerini karşılamaya yetmiyor. Bugün ülkede asgari ücretli bir iş bulmak bile büyük bir başarı olarak görülüyor. Bu sistem bu şekilde sürdürülemez" dedi.

(ZONGULDAK) – CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, emekli maaşının ve asgari ücretinin yetersizliğine tepki göstererek, "Vatandaşlarımız artık bir kilo kıyma dahi alamıyor. Halk eti ancak rüyasında görüyor. Mevcut ekonomik şartlarda asgari ücretin barınma, fatura, ulaşım, eğitim giderlerini karşılamaya yetmiyor. Bugün ülkede asgari ücretli bir iş bulmak bile büyük bir başarı olarak görülüyor. Bu sistem bu şekilde sürdürülemez" dedi.

CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, 2024’ün "Emekliler Yılı" ilan edilmesine rağmen emekli maaşlarına yapılan artışların yetersiz olduğunu belirterek hükümeti eleştirdi. Dural, "14 bin 465 lira emekli maaşı ile insanlar ne kira ödeyebilir ne de torunlarına harçlık verebilir. Bu rakamla yaşamak mümkün değil" dedi.

"Asgari ücretlinin et alması hayal oldu"

Dural, 2025 yılı için belirlenen 22 bin 100 liralık asgari ücretin de halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

"Emekli maaşları çok düşük kaldı. AKP iktidara geldiğinde en düşük asgari ücretten çok daha yukarıda bir emekli maaşı vardı. Gelinen noktada en düşük emekli maaşı asgari ücretin yarısı olmuş durumda. Biz CHP olarak asgari ücretin en az 30 bin TL olması gerektiğini ifade ettik. Ancak bu talep hükümet tarafından dikkate alınmadı. Vatandaşlarımız artık bir kilo kıyma dahi alamıyor. Halk eti ancak rüyasında görüyor. Mevcut ekonomik şartlarda asgari ücretin barınma, fatura, ulaşım, eğitim giderlerini karşılamaya yetmiyor. Bugün ülkede asgari ücretli bir iş bulmak bile büyük bir başarı olarak görülüyor. Bu sistem bu şekilde sürdürülemez."

"Belediyelerimiz halkı nefes aldırıyor"

Dural, CHP’li belediyelerin yurttaşların yaşadığı ekonomik zorlukları hafifletmek için çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Belediyelerimiz aracılığıyla kent lokantaları, halk marketler, et marketler, halk ekmek gibi projelerle vatandaşımıza destek olmaya devam ediyoruz. Amacımız halkımıza bir nebze de olsa nefes aldırmak" dedi.

CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini vurgulayan Dural, "CHP iktidarında halkımızın yüzü gülecek. Gelir dağılımındaki adaletsizliği ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Anka Haber Ajansı