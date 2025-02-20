Chp'de Adaylık Yarışında İkinci İsim Belli Oldu: Dursun Çiçek Aday Adayı Olduğunu Açıkladı

Chp'de Adaylık Yarışında İkinci İsim Belli Oldu: Dursun Çiçek Aday Adayı Olduğunu Açıkladı

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapacağı ön seçimde aday olacağını açıkladı. Çiçek, "Yarın Ankara'ya giderek adaylık başvurumu yapacağım" dedi.

(ANKARA) - Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere yapacağı ön seçimde aday olacağını açıkladı. Çiçek, "Yarın Ankara'ya giderek adaylık başvurumu yapacağım" dedi.

Eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek, katıldığı TV 100 yayınında CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak ön seçimde aday olduğunu açıkladı.

Çiçek, "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki, üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz. Birden fazla adayın üyelerin önüne koyulması lazım. Yarın Ankara'ya giderek adaylık başvurumu yapacağım. Hep ön seçimi savunduk. Dolayısıyla bu sürece katkı sunmak istiyoruz." dedi.

Çiçek, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile konuştunuz mu adaylığınızı?" sorusuna, "Bilgi verdim" diye yanıt verdi. Çiçek, Özel'in yanıt olarak, "Takdir sizin" dediğini aktardı.

"Ekrem İmamoğlu'ya yarışmaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna ise, "Ekrem Bey ile yarışmaktan mutlu olurum. Ön seçim artık CHP'de hep olmalı." sözleriyle karşılık verdi.

Çiçek, Mansur Yavaş'ın aday açıklamanın erken olduğu gerekçesiye ön seçime katılamamasına ilişkin, "Gönül isterdi ki Mansur Bey de katılsın. Ben erken bulmuyorum. Kendisine katılmıyorum. İkinci çıkacağı bir seçime katılmak istemedi." diye konuştu.

Anka Haber Ajansı

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