Chp'de, Edirne Belediye Başkan Adaylığı Önseçimini Şükrü Ciravoğlu Kazandı

Chp'de, Edirne Belediye Başkan Adaylığı Önseçimini Şükrü Ciravoğlu Kazandı

Edirne'de, CHP Belediye Başkan Adaylığı için yapılan önseçimi eczacı Şükrü Ciravoğlu kazandı.

Edirne'de, CHP Belediye Başkan Adaylığı için yapılan önseçimi eczacı Şükrü Ciravoğlu kazandı.

Kentteki bir düğün salonunda dün yapılan önseçime aday adayları Şükrü Ciravoğlu, Filiz Gencan Akın, Serkan Liznak, Ergun Türkyılmaz ve Seyfi Alp Üzmen katıldı. Geçerli oy kullanan 2 bin 673 üyeden; Ciravoğlu 1591, Akın 683, Liznak 256, Türkyılmaz 126, Üzmen ise 17 oy aldı. Böylece CHP Edirne Belediye Başkanı Adaylığı önseçimini Eczacı Şükrü Ciravoğlu kazandı.

Ciravoğlu, yaptığı açıklamada, “Siyasetin dışında değerlendirdiğimizde Edirne halkının önemli bir kesiminin de eşitlikçi, adaletçi ve demokrasiye inanan yapısına ve inancını da burada sergilemiş olduk. Yolumuz zafer yoludur, CHP bayrağını Edirne Belediyesi’nde gönderde tutma yoludur, buna söz veriyoruz” dedi.

Anka Haber Ajansı

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