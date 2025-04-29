Chp’de Gündem İbb Operasyonları: “Dosyayı Doldurma Telaşı Var Ama Çuvallıyorlar”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye düzenlenen ikinci dalga operasyonun ardından tüm programlarını iptal ederek İstanbul'a giderken, CHP kurmayları da yaşananları, "Bugüne kadar hem Ekrem Başkan hem de diğer belediye başkanlarımızla ilgili iddiaların tamamı siyasi olmanın ötesine geçemedi, geçmeyecek de. Delil arama, dosyayı doldurma telaşı var çünkü dosya boş. Herkesi alıyorlar ama bir türlü dosyaya elle tutulur, gözle görülür bir şey koyabilmiş değiller. İnanılmaz çuvallıyorlar” sözle

Haber: Gülara SUBAŞI

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye düzenlenen ikinci dalga operasyonun ardından tüm programlarını iptal ederek İstanbul'a giderken, CHP kurmayları da yaşananları, "Bugüne kadar hem Ekrem Başkan hem de diğer belediye başkanlarımızla ilgili iddiaların tamamı siyasi olmanın ötesine geçemedi, geçmeyecek de. Delil arama, dosyayı doldurma telaşı var çünkü dosya boş. Herkesi alıyorlar ama bir türlü dosyaya elle tutulur, gözle görülür bir şey koyabilmiş değiller. İnanılmaz çuvallıyorlar” sözleriyle değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) cumartesi düzenlenen ikinci dalga operasyonların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tüm programlarını iptal ederek İstanbul’a gitti. Özel’in hafta boyunca İstanbul’da olması beklenirken CHP’li kurmaylar, ikinci operasyonu “fiili kayyum” olarak değerlendirdi. İktidarın İBB’nin işlevsiz hale getirilmesine çalıştığını belirten kurmaylar, “İnanılmaz çuvallıyorlar. Her seferinde ‘Bu kadar da olmaz’ dedirtiyorlar. Gözleri dönmüş, anlaşılan yapmayacakları hiçbir şey yok. Akıl, mantık dışı her yola başvuruyorlar” ifadelerini kullandı.

“Dosyayı doldurma telaşı var”

Dosyanın boş olduğuna dikkati çeken kurmaylar, “Bir telaş da var, onu da görüyoruz. Delil arama, dosyayı doldurma telaşı var çünkü dosya boş. Bugüne kadar hem Ekrem Başkan hem de diğer belediye başkanlarımızla ilgili iddiaların tamamı siyasi olmanın ötesine geçemedi, geçmeyecek de. Bir telaşla ‘Onu da alalım, bunu da alalım. Akrabasını da alalım, kardeşini de alalım, eşini de alalım.’ Herkesi alıyorlar ama bir türlü dosyaya elle tutulur, gözle görülür bir şey koyabilmiş değiller” dedi.

“Ağzından düşürmediği turpu Yozgatlı çiftçi aldı, bir tarafa attı”

İktidarın Türkiye’nin gündemini İBB operasyonlarıyla meşgul ettiklerini söyleyen kurmaylar, “Sokağa çıkın, vatandaşa bakanların adı sorun, bilmez. Ama savcıların, hakimlerin isimlerini biliyorlar. Bu bile işin vehametini ortaya koyuyor. Ekranda sürekli Çağlayan Adliyesi, gözaltı görüntüleri var. Türkiye bundan ibaret. Bu iş sandığa kadar böyle gider. Sandıkta da onlar gider. Tutuklamaya konu bir suç yok. Ağzından düşürmediği turpu Yozgatlı çiftçi aldı, bir tarafa attı. Şimdi turp da yok” diye konuştu.

“Valiz gördüler mi akıllarına para geliyor”

CHP kurmayları, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı bir toplantıyla ilgili yaşanan “sinyal kesici” tartışmalarıyla ilgili de konuştu. Türkiye’deki hemen her siyasi partinin ve belediyenin güvenlik amaçlı kullandığı bir uygulamanın iktidar kanadınca, “Gizli toplantı yapıyorlar” algısı yaratılarak servis edildiğini belirten CHP kaynakları, sinyal kesicilerin valizler ile taşınmasıyla ilgili ise “Valiz gördüler mi akıllarına para geliyor. Bunların aklı fikri dolarda, euroda. İşi kendilerinden biliyorlar” ifadelerini kullandı.

Başakşehir'de Kanal İstanbul mitingi

Özel, bugün saat 10.00’da Silivri’de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla yargılandığı davanın Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşmasını takip edecek. Yarın saat 10.00’da CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın beş yıl dört aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istenelilen dava, Silivri 1’Nolu salonda görülecek. Aydın’ın yargılandığı duruşmaya da katılacak Özel, ardından Başakşehir’de, düzenlenen Kanal İstanbul konulu mitinge katılacak. Saat 20.30’da yapılacak miting, her hafta çarşamba akşamları İstanbul’un bir ilçesinde düzenlenen mitinglerin devamı niteliğinde olacak.

“CHP iktidarında ilk 1 Mayıs Taksim’de kutlanacak”

Özel, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda ise DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ile birlikte Kadıköy’de olma kararı aldı. Özel, TÜRK-İŞ’in Kartal’daki kutlamasına da “CHP olarak katılacağız” dedi. Özel’in 1 Mayıs’ta Taksim yerine Kadıköy’de olma kararına gelen tepkileri değerlendiren CHP kurmayları, “1 Mayıs’ı düzenleyen biz değiliz, sendikalar düzenliyor. DİSK, ‘Bu 1 Mayıs’ta Kadıköy’de olacağız’ dedikten sonra, bizim buna karşı bir şey söylememiz mümkün değil. CHP iktidarında ilk 1 Mayıs Taksim’de kutlanacak. Ama öncesinde emek örgütleri ne diyorsa biz onlara tabiiyiz” dedi.

Anka Haber Ajansı