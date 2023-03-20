Chp’de, Milletvekili Aday Adaylığı Başvuruları 22 Mart Çarşamba Gününe Kadar Uzatıldı

Chp’de, Milletvekili Aday Adaylığı Başvuruları 22 Mart Çarşamba Gününe Kadar Uzatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Yurttaşlarımızın partimize olan büyük teveccühü nedeniyle 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 2 gün uzatılmıştır. Son tarih 22 Mart Çarşamba günüdür” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Yurttaşlarımızın partimize olan büyük teveccühü nedeniyle 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 2 gün uzatılmıştır. Son tarih 22 Mart Çarşamba günüdür” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için CHP Genel Merkezi'nde milletvekili aday adaylığı başvurularının 22 Mart tarihine kadar uzatıldığını duyurdu. Erkek, sosyal medya hesabında, şu açıklamayı yaptı:

“Bilgilendirme: Yurttaşlarımızın partimize olan büyük teveccühü nedeniyle 13 Mart’ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 2 gün uzatılmıştır. Son tarih 22 Mart Çarşamba günüdür.”

Anka Haber Ajansı

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