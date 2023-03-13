Chp’de Milletvekili Aday Adaylığı Başvuruları Başladı

CHP, milletvekili aday adaylığı başvurularını bugün itibarıyla almaya başladı. Başvuru süresi 20 Mart Pazartesi günü sona erecek. Olağanüstü bir durum olduğu takdirde bu süre uzatılabilecek.

CHP, milletvekili aday adaylığı başvurularını bugün itibarıyla almaya başladı. Başvuru süresi 20 Mart Pazartesi günü sona erecek. Olağanüstü bir durum olduğu takdirde bu süre uzatılabilecek.

CHP, 14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimde partiden milletvekili adayı olmak isteyenler için başvuru sürecini bugün başlattı. Aday adaylığı için başvuru süresi 20 Mart’ta dolacak olan CHP’de, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isteği doğrultusunda, adaylık başvurularını değerlendirmek üzere 8 kişilik bir komisyon kuruldu. Komisyon, 81 il için yürüteceği çalışmaların ardından bir hazırlayacak.

Bu arada, CHP Genel Sekreterliği’nin il örgütlerine gönderdiği mesajda, milletvekili aday adaylığı başvuru ücretinin 30 bin TL olarak belirlendiği belirtildi. Buna göre; gençler, kadınlar ve yüzde 40 üzeri engeli bulunanlar, milletvekili aday adaylığı başvurusu için 15 bin TL ödeyecek. Deprem bölgesi Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Osmaniye ve Gaziantep’ten başvuranlar için ücret alınmayacak. Aday adaylarından 3 bin lira dosya ücreti alınacak.

Anka Haber Ajansı