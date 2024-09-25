Chp’de Rota Erken Seçim... Myk İki Haftada Bir Ankara Dışında Toplanacak, İlk Toplantı Hatay’da Yapılacak

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’de yeni hedef iktidar.... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ''gölge bakanlarına 6 aylık sürede program çalışmalarının tamamlanması'' talimatını verdi. Nisan ayına kadar geçen bu süreçte, gölge kabine 81 ilde aktif olarak bulunacak. Bu kapsamda MYK toplantılarının iki haftada bir Ankara dışında farklı şehirlerde yapılması kararlaştırıldı. Bu takvime göre, ilk MYK toplantısı, 7 Ekim’de Hatay’da yapılacak.

Haber: Gülara Subaşı

(ANKARA) - Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP’de yeni hedef iktidar.... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "'gölge bakanlarına 6 aylık sürede program çalışmalarının tamamlanması'" talimatını verdi. Nisan ayına kadar geçen bu süreçte, gölge kabine 81 ilde aktif olarak bulunacak. Bu kapsamda MYK toplantılarının iki haftada bir Ankara dışında farklı şehirlerde yapılması kararlaştırıldı. Bu takvime göre ilk MYK toplantısı, 7 Ekim’de Hatay’da yapılacak.

31 Mart yerel seçimlerindeki CHP'nin zaferinin ardından, erken seçim tartışması gündemden düşmüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kasım 2025’teki erken seçim çağrısının ardından CHP’nin hedefi iktidar olarak belirlendi. CHP Lideri Özel, gölge kabine üyelerinden kendi alanlarındaki programlarını en geç nisan ayına kadar tamamlamalarını istedi. Bu süreçte CHP MYK üyeleri, örgütle daha sık bir araya gelecek. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte, CHP’nin MYK toplantılarının iki haftada bir farklı bir ilde yapılması kararlaştırıldı.

Alınan karara göre, 7 Ekim Pazartesi günü yapılacak MYK toplantısının 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da düzenleneceği öğrenildi.

''Örgüt faaliyetlerinin yoğunlaşacağı bir süreç olacak''

Farklı şehirlerde düzenlenen MYK toplantılarının örgüt motivasyonu açısından önem taşıdığını vurgulayan parti kurmayları, “Gölge bakanlıkların olduğu MYK toplantıları farklı illerde yapılacak. Böylece parti ne yapacağını anlatmış olacak. Kendi politikalarımızı da bir anlamda örgüte aktarmış olacağız. Örgüt faaliyetlerinin biraz daha yoğunlaşacağı bir süreç olacak “ dedi.

30 Eylül’de sağlık çalıştayı yapılacak

5-8 Eylül’de, “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” başlıklı 20’inci Olağanüstü Tüzük Kurultayı’nın son günlerinde başlatılan parti programı hazırlığı, önümüzdeki aylarda hızlandırılacak. Genel Başkan Özel’in gölge bakanlara altı ay süre verdiğini aktaran parti kurmayları, "'Genel Başkanımız en geç Nisan 2025’e kadar kendi alanlarımızla ilgili çalışmaları bitirmemizi istiyor'" dedi. Bu kapsamda, gölge bakanların kendi alanlarında çalıştaylar düzenleyerek parti programlarını oluşturması kararlaştırıldı. Gölge bakanlar ayrıca il gezileri yaparak örgütün de program oluşturma sürecine aktif katılımını amaçlıyor. Bu kapsamda CHP Gölge Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül’de "'Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı”nı düzenleyecek. Ardından Milli Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanlarında da çalıştaylar düzenlenmesi bekleniyor.

''Parti programına yoğunlaşılacak''

31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP, farklı illerde birçok alanda tematik miting düzenleyerek sesini duyuramayan kesimlerin sesini dile getirmişti. Parti programı hazırlıkları devam ederken mitinglerin sürüp sürmeyeceği sorusunu da yanıtlayan kurmaylar, “Tematik mitinglerden ziyade daha geniş kesimleri kucaklayacak çalışmalara odaklanılacak. Parti programına yoğunlaşılacak” ifadelerini kullandı.

''Erken seçim halkın gündeminde''

CHP Lideri Özel’in Kasım 2025 erken seçim çağrısının ardından çalışmalarına başlayan CHP kurmayları, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Erken seçim bizim gündemimizde yok” ifadelerini ise erken seçimin halkın gündeminde olduğunu söyleyerek eleştirdi. Kurmaylar, 2025 Kasım’dan sonra Meclis’in erken seçim kararı almasına destek vermeyeceklerini de ifade ediyorlar.

Anka Haber Ajansı