Chp’de Tüzük Kurultayı Hazırlığı... İlke Ve Demokrasi Hareketi Önerilerini Açıkladı

CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Kurucusu ve Sözcüsü Örsan Öymen, Tüzük Kurultayı öncesi değişiklik önerilerini açıkladı. Öymen, “TBMM ve belediye seçimlerinde yüzde 5 oranında bir genel merkez kontenjanı hariç, adayların tamamının yargı denetiminde ön seçimle belirlenmesi önerisinde bulunduk” dedi.

(ANKARA) - CHP İlke ve Demokrasi Hareketi Kurucusu ve Sözcüsü Örsan Öymen, Tüzük Kurultayı öncesi değişiklik önerilerini açıkladı. Öymen, “TBMM ve belediye seçimlerinde yüzde 5 oranında bir genel merkez kontenjanı hariç, adayların tamamının yargı denetiminde ön seçimle belirlenmesi önerisinde bulunduk” dedi.

CHP eski Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Tüzük Kurultayı ve tüzük değişiklikleriyle ilgili basın açıklaması yaptı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi ve ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde parti içi demokrasinin sağlanması, hem CHP’nin hem de Türkiye’nin geleceği açısından yaşamsal önemde bir konudur” diyen Öymen, kurucusu ve sözcüsü olduğu CHP İlke ve Demokrasi Hareketi olarak tüzük değişikliği önerilerini genel merkeze ilettiklerini belirtti.

Öymen, tüzük değişikliği önerilerini şöyle özetledi:

''TBMM ve belediye seçimlerinde yüzde 5 oranında bir genel merkez kontenjanı hariç, adayların tamamının yargı denetiminde ön seçimle belirlenmesi; sağlıklı bir üye yapılanması için parti içi eğitimin etkinleştirilmesi; mahalle kongrelerinin ilçe ve il kongreleri formatında ve demokratik bir biçimde yapılmasının zorunlu kılınması ve bu kongrelerdeki usulsüzlüklerin önlenmesi; kongrelerde ve kurultayda, blok listeyle seçime gidilmesinin zorlaştırılması, çarşaf listeyle seçime gidilmesinin kolaylaştırılması; kongrelerde ve kurultayda birden fazla adaya imza verilmesinin sağlanması; partinin yetkili organlarının çalıştırılması; Genel Başkan’ın ve MYK üyelerinin bazı yetkilerinin sınırlandırılması ve Parti Meclisi’nin yetkilerinin arttırılması; iki genel seçimi üst üste kaybeden genel başkanın bir daha genel başkan adayı olmaması; partinin programındaki ve tüzüğündeki temel ilkelere tüm üyelerin uymasının sağlanması konusunda önlemlerin alınması gibi konularda birçok tüzük değişikliği önerisinde bulunduk.''

Anka Haber Ajansı