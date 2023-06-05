CHP’de yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu.

CHP’de yeni MYK belli oldu. 17 olan MYK üyesi sayısı 15’e düştü. CHP’den yapılan açıklamaya göre, yeni MYK üyeleri ve görevlendirmeleri şöyle:

. Genel Başkan, Parti Örgütü ve Örgüt Yönetimleri.

. Ahmet Akın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Aylin Yaman, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Aysu Bankoğlu, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Bülent Kuşoğlu, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Devrim Barış Çelik, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Eren Erdem, Sosyal Medya Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Faik Öztrak, Ekonomi Politikalarından Sorumlu Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü

. Hasan Efe Uyar, İşçi Sendikaları, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Lale Karabıyık, İşveren Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Neslihan Hancıoğlu, Genel Sekreter.

. Semra Dinçer, Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Tahsin Tarhan, Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Yunus Emre, Bilim, Yönetim ve Kültür Platformundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

. Zeynel Emre, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı.

Anka Haber Ajansı