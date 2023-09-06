Chp’den 100. Yıl Videosu: “Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata'mızın Gözünden Bakıyoruz”
CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle “Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz” notuyla X (Twitter) hesabından bir video yayınladı.
CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle “Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz” notuyla X (Twitter) hesabından bir video yayınladı.
CHP, 9 Eylül 2023 günü kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle X (Twitter) hesabından bugün bir video yayınladı. Video; “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi 100 yaşında! Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz. Cumhuriyetin yüzü” notuyla paylaşıldı.
Anka Haber Ajansı