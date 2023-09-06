Chp’den 100. Yıl Videosu: “Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata'mızın Gözünden Bakıyoruz”

Chp’den 100. Yıl Videosu: “Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata'mızın Gözünden Bakıyoruz”

CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle “Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz” notuyla X (Twitter) hesabından bir video yayınladı.

CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle “Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz” notuyla X (Twitter) hesabından bir video yayınladı.

CHP, 9 Eylül 2023 günü kuruluşunun 100. yılını kutlayacak. CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle X (Twitter) hesabından bugün bir video yayınladı. Video; “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi 100 yaşında! Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz. Cumhuriyetin yüzü” notuyla paylaşıldı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Davutoğlu'ndan İktidara Ovp Tepkisi: "Şimdi Bize Kaybolan Yıllarımızı Kim Verecek?"
Davutoğlu'ndan İktidara Ovp Tepkisi: "Şimdi Bize Kaybolan Yıllarımızı Kim Verecek?"
Kılıçdaroğlu'ndan Eski Etimesgut İlçe Başkanı Öktem'e Taziye Ziyareti
Kılıçdaroğlu'ndan Eski Etimesgut İlçe Başkanı Öktem'e Taziye Ziyareti
Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce İle Görüştü
Meral Akşener, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce İle Görüştü
Eski Bakan Cevheri Tbmm'de Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eski Bakan Cevheri Tbmm'de Düzenlenen Törenle Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eski Chp Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel Hayatını Kaybetti
Eski Chp Trabzon Milletvekili Adil Ali Cinel Hayatını Kaybetti
Ali Öztunç: Yurttaşların Banka Ve Finans Kuruluşlarına Toplam Borçları 2,4 Trilyon Tl’ye Yükseldi
Ali Öztunç: Yurttaşların Banka Ve Finans Kuruluşlarına Toplam Borçları 2,4 Trilyon Tl’ye Yükseldi
Akşener: "Biz Her Yerde Ayrı Gireceğiz İstanbul Ve Ankara Dahil"
Akşener: "Biz Her Yerde Ayrı Gireceğiz İstanbul Ve Ankara Dahil"