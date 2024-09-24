Chp'den 30 Eylül’de Sağlık Çalıştayı

Chp'den 30 Eylül’de Sağlık Çalıştayı

CHP, 30 Eylül Pazartesi günü Ankara’da “Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı” düzenleyecek.

GÜLARA SUBAŞI

(ANKARA) - CHP, 30 Eylül Pazartesi günü Ankara’da “Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı” düzenleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kasım 2025’teki erken seçim çağrısının ardından CHP’nin gölge kabinesi parti programı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu bağlamda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığında yapılacak sağlık çalıştayı yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla 30 Eylül Pazartesi günü Ankara’da düzenlenecek “Birinci Basamak ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri Çalıştayı”nda, akademisyenler, uzmanlar ve siyasetçiler bir araya gelerek CHP’nin sağlık politikalarına ilişkin yol haritasını tartışacak.

Tüm gün sürecek olan çalıştay, saat 10.00’da Aksaz Şahbaz’ın açış konuşmasıyla başlayacak. Çalıştayda, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği başkanlarının konuşmaları ardından CHP Lideri Özel konuşacak.

Programın devamında, Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala, “CHP Birinci Basamağa Nasıl Bakıyor” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Pala’nın ardından Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, birinci basamak ve koruyucu sağlık hizmetlerinde yerel yönetimler konusunda açıklama yapacak.

Saat 14.00-16.00’da grup çalışmaları ve raporların hazırlanması bölümüne geçilecek. Katılımcıların bilgisine sunulacak raporlar üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Ulaş Karasu'Dan ''yap-işlet-devret'' Modeline Tepki: “Biz Bu Soygun Düzenine Son Vereceğiz”
Ulaş Karasu'Dan ''yap-işlet-devret'' Modeline Tepki: “Biz Bu Soygun Düzenine Son Vereceğiz”
Ömer Fethi Gürer: Çiftçiler 2024 Yılında Dönüm Dönüm Zarar Etti
Ömer Fethi Gürer: Çiftçiler 2024 Yılında Dönüm Dönüm Zarar Etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan İle Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Khan İle Görüştü
Özgür Özel, Tomris Giritlioğlu İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı
Özgür Özel, Tomris Giritlioğlu İçin Başsağlığı Mesajı Yayınladı
Chp İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yeniden Erdem Kara Oldu
Chp İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Yeniden Erdem Kara Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kim Başkan Olursa Olsun Amerika İle Üst Düzeyli Diyaloğumuz Değişmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kim Başkan Olursa Olsun Amerika İle Üst Düzeyli Diyaloğumuz Değişmeyecek
Chp, İmamoğlu’nun Davası İçin Yarın İstanbul’da Toplanıyor
Chp, İmamoğlu’nun Davası İçin Yarın İstanbul’da Toplanıyor