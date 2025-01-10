Chp’den Akdeniz Belediyesi'ndeki Gözaltılara Tepki

Chp’den Akdeniz Belediyesi'ndeki Gözaltılara Tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri, Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri, Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Mersin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile dört belediye meclis üyesinin gözaltına alınmasına tepkiler geldi.

Yücel: “Millet iradesinden korkan bir anlayış bu ülkeyi yönetemez”

"Durmak yok, yola devam" diyerek sosyal medya hesabından tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, "Türkiye Yüzyılı’ ve ‘İleri Demokrasi’ masallarıyla milleti uyuttuğunu zanneden AKP’nin antidemokratik kayyum uygulamalarına bir yenisi daha eklendi! Demokrasiden, sandıktan, millet iradesinden bu kadar korkan bir anlayış bu ülkeyi yönetemez. Bu millet ilk seçimde size kırmızı kartı gösterecek"ifadesini kullandı.

Bulut: “Halkın iradesine vurulan darbedir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Akdeniz Belediyesi’ne gözaltılarla, kayyum atanmasının taşlarının döşenmesi demokrasiye, halkın iradesine vurulan bir darbedir. İktidarın sandıkta kazanamadığı belediyeleri masa başında gasp etmesini, kayyum zorbalığını reddediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Anka Haber Ajansı

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