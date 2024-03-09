Chp’den Beşiktaş’ta Proje Tanıtım Toplantısı: Akpolat, "Ekrem İmamoğlu İle Birlikte Başaracağız"

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 2024-2029 dönemi için proje tanıtım toplantısı düzenledi. Akpolat, "Bu yürüyüş özgürlük yürüyüşüdür. Bu yürüyüş Cumhuriyet yürüyüşüdür. Bu yürüyüş demokrasi yürüyüşüdür. Bu yürüyüş Türkiye yürüyüşüdür. 16 milyonluk İstanbul'da herkese eşit hizmet eden Ekrem İmamoğlu ile birlikte başaracağız "dedi.

Haber: EDDA SÖNMEZ / Kamera: TUNCAY ÇETİN

İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 2024-2029 dönemi için proje tanıtım toplantısı düzenledi. Akpolat, "Bu yürüyüş özgürlük yürüyüşüdür. Bu yürüyüş Cumhuriyet yürüyüşüdür. Bu yürüyüş demokrasi yürüyüşüdür. Bu yürüyüş Türkiye yürüyüşüdür. 16 milyonluk İstanbul'da herkese eşit hizmet eden Ekrem İmamoğlu ile birlikte başaracağız "dedi.

CHP'nin Beşiktaş’tan yeniden aday gösterdiği Rıza Akpolat 2024-2029 dönemi için proje tanıtım toplantısı düzenledi. Etkinlikte Beşiktaş’ta rekor oy, Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ise çoğunluğu alma vurgusu vardı.

Sahneye ilk önce CHP Beşiktaş İlçe Örgütü Başkanı Alican Şen çıktı. İktidarın git gide daha baskıcı ve faşizan olduğunu ifade eden Şen, Can Atalay’a selam gönderdi. 31 Mart’ta gerçekleşecek seçimde Beşiktaş’ta rekor oy alınabileceğini ifade eden Şen, 31 Mart seçimlerini kazanmanın önemine dikkat çekti. Ardından CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik söz aldı. Beşiktaş’ta rekor oy çıkaracaklarını, Beyoğlu Belediyesi’nin de AKP’den alınacağını ifade eden Çelik, “Adliye koridorlarında hukuk cinayeti işleyenlere karşı, küçük koltuk hesapları için bu ülkeyi ateşe sürükleyenlere karşı biz kazanacağız” dedi.

Toplantıya Ekrem İmamoğlu katılamadı, İmamoğlu’nun Beşiktaş’ta yaptığı faaliyetler video ile izletildi. Dünyada aynı anda en çok raylı sistem inşa eden belediye olduklarına dikkat çeken İmamoğlu, Beşiktaş Barbaros Meydanı’nı açtıklarını, Beşiktaş’a raylı sistem getirdiklerini, altyapıyı düzenlediklerini ve kentsel dönüşüme başladıklarını söyledi.

Ardından Rıza Akpolat’ın adaylık tanıtım klibi izletildi, kürsüye Akpolat çıktı. Beşiktaş halkının bu zamana kadar siyasi tercihlerinden dolayı cezalandırıldığını ifade eden Akpolat, 5 sene boyunca açılan Halk Market, Halk Mağaza, aşevi, Semt Kart gibi uygulamalardan bahsetti. Akpolat, yeni dönem için planlanan projelerden bazılarını şöyle sıraladı: "Yaşlılar için acil telefon hattı, engelli hayvanlar için fizyoterapi merkezi ve mama üretim tesisi, metronun Beşiktaş hattındaki arkeolojik kazıların bitmesiyle metro durağının İBB ile açılması, çeşitli bölgelerde kentsel dönüşüm hazırlıkları, Sinanpaşa Kent Meydanı ve Beşiktaş Çarşı’nın yenilenmesi, İsmet İnönü Spor Tesisleri’nin yenilenmesi, Uluslararası Beşiktaş Festivali, Beşiktaş Boğaziçi Müzesi’nin açılması, Yaşam Vadisi’nin açılması."

Afet çalışmaları açısından ise imar planlarının Bakanlık ve belediye meclisi tarafından engellendiğini ifade eden Akpolat, Beşiktaş’ın rant açısından kıymetli olduğunu, bu nedenle yurttaşların güvensizlik sorunu yaşadığını, bu yüzden de süreçleri belediyenin takip edeceğini anlattı. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay İskenderun’a ilk giren ilçe belediyesi olduklarını vurgulayan Akpolat, afet akademisi açacaklarını söyledi.

Akpolat şöyle devam etti:

"Kent yoksulluğu Beşiktaş’ta da derinden hissediliyor. Beslenme saati projesiyle yaklaşık 500 çocuğumuzun her gün beslenme çantasını dolduruyoruz.Anadolu’da tecrübe ettiğimiz çözümleri İstanbul’da uygulayacağız. Bizim yetki alanımızda olan bütün projelerimizi hayata geçirdik. Kronik sorunlardan bahsettim. Beşiktaş’ın yüzde 80’inde yetki paylaşıyoruz. Beşiktaş’ın imar planından dolayı çözemediğimiz otopark sorunu gibi sorunlarımız var bazı bölgelerde. Onları Çözmenin tek yolu var. İBB Meclisi’nde çoğunluğu sağlayacağız ve Beşiktaş’ın kalan kronik sorunlarını tamamen ortada kaldıracağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle beraber bir kadın sığınağını ilçemize kazandırdık. Beşiktaş’ta bir kadın dayanışma ve yaşam merkezi açtık. İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyoruz, bu iddiamızdan hiç vazgeçmeyeceğiz."

Akpolat’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YEPYENİ BİR BÜTÜNLEŞME YOLCULUĞUNA ÇIKTIK"

Bugün beni yalnız bırakmayan, Belediye Başkanlarım.Sevgili dostlarım, komşularım, yol arkadaşlarım. Bugün benim için çok duygulu, çok değerli, çok özel bir gün. 5 yıl önce tam bu günlerde sizlerin karşısına Beşiktaş için hayal ettiğimiz projelerimiz ile çıkmıştım. Bugün düşünmek bile istemediğimiz şartlar içinde bulunan Beşiktaş’ı, içine itildiği olumsuz durumdan çıkarmak için çok güçlü bir tavır koymamız gerekiyordu. Beşiktaş bu tavrı koydu. Bu duruşu sergiledi. İçinde bulunduğumuz bütün olumsuz şartları bir kenara bırakıp, yepyeni bir bütünleşme yolculuğuna çıktık.Birlikte çok badireler atlattık. Tek başına pandemi bile tüm hayatımızı altüst etti, alışkanlıklarımızı değiştirdi.

"BEŞİKTAŞ, İÇİNDEKİLERİN AŞKLA, DIŞARIDAKİLERİN İMRENEREK BAKTIĞI BİR YER"

Üstüne bitmeyen bir ekonomik çöküş ve iktidarın keyfiliğinin geldiği nokta, bir dizi yeni ihtiyaç doğurdu. Biz de haliyle o zaman ilan etmediğimiz projelerimizi de üstüne katarak, sorunları çöze çöze, Beşiktaş için çalıştım, çalıştık.Bugün karşınıza, tüm dış etkenlere rağmen memnuniyet oranı en yüksek ilçelerden birinin başkanı olarak çıkmanın gururunu yaşıyorum.Beşiktaş halkının belediyesini, Beşiktaş halkı adına aldığımızda kurumumuz hırpalanmış, kurumsal yapısı zarar görmüş haldeydi. Önce kurumumuzu ayağa kaldırdık, kurumsal yapısını güçlendirdik. Sağlam temellere oturttuk.Kurum ile kentli arasındaki zarar görmüş bağları onardık.Beşiktaş Türkiye’nin yüz akı, eşitliğin, özgürlüğün, aydınlığın ve beraber yaşama kültürünün simgesi. Beşiktaş içindekilerin aşkla, dışarıdan bakanların imrenerek baktığı bir yer.

"BEŞİKTAŞLI ATASINA VE CUMHURİYETE SADIKTIR"

Yeni metro kazılarında gördük ki kent tarihimiz altı bin yıl öncesine gidiyor. Yani kocaman bir medeniyet tarihi. Aynı zamanda tarihimizin dönüm noktalarının merkezi. Kaptanı deryaların, Barbaros Hayrettinlerin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İngiliz zırhlılarını gördüğünde geldikleri gibi giderler dediği yerdeyiz. Tabi Dolmabahçe’den İngiliz zırhlısına binip kaçanları da iyi biliyoruz. Ebedi önderimiz Atatürk’ün ülkesi için son nefesini verdiği yerin adıdır Beşiktaş. Doğruyu da yanlışı da bilen, tarih bilinci yüksek, değerlerine bağlı, semtine sahip çıkan insanların kentiyiz. Beşiktaşlılık gücünü Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kucaklayıcı liderliğinden alır. Beşiktaş'a emek veren, sokaklarına neşe katan, ağaçlı yolda duygulanan, bir nefes almaya bu büyülü semte gelen ve kalbi Beşiktaş’la atanların paylaştığı büyük coşkunun adıdır Beşiktaş. Beşiktaşlı olmak bir duruştur. Beşiktaşlı ayrımcılık yapmaz. Beşiktaşlı Atasına ve Cumhuriyete sadıktır. Beşiktaşlı ülkesine layıktır. Beşiktaşlı komşusuna gülümser. Beşiktaşlı kadınların haklarını savunur. Beşiktaşlı gençlerine değer verir. Beşiktaşlı çocuklarına iyi bakar. Beşiktaşlı tüm canlılara saygılıdır.Beşiktaşlı’nın rotası daima ileridir. Tam yol ileridir.

"ÜLKEMİZİ AYDINLIK YARINLARA GÖTÜRME SORUMLULUĞU"

Ülkemizi aydınlık yarınlara götürme sorumluluğu en çok bizdedir. Bu salondaki her bireyin bu yükü omuzlarında hissettiğine inancım tam.. Biz partimizin bugüne kadar yapılmamış bir saha hareketini başlattık 28 ile yaydık, Demokrasi için yollara düştüm, Hakkari’de çalıştım, Erzurum’da çalıştım, Diyarbakır’da çalıştım. Ben iki kızımın aydınlık geleceği için yollara düştüm 28 ilde çalışma yürüttüm. Günü geldi haftalarca evime giremedim. Bunların hepsini sizlerden aldığım güç ile yaptım. Çünkü siz bana bu işe başlarken iki görev verdiniz. Birincisi kurumu içinde bulunduğu vaziyetten çıkartıp yeniden ayakları üzerine oturtmak. İkincisi Beşiktaş’ı ve onun değerlerini bütün platformlarda onurlu bir biçimde temsil etmek… Bu güzel kentin ve onun birbirinden güzel insanlarının demokrasi, Atatürk ve Cumhuriyet mücadelesini temsil etme. Bunu belediyemizde kurduğumuz kurumsal yönetim sayesinde yapabildik. Bunu Beşiktaş’ın birikimini yurda yaymak için yaptık. Bunu Beşiktaş’ın da aydınlık geleceği için yaptık. Bugün, İlhan Selçuk’un dediği gibi, sağda solda bize laf edenler var ya ‘gardrop Atatürkçüleri’, şimdi onlara gardrop CHP’lileri de eklendi. Partinin kapısından içeri girmemiş, doğma büyüme buralı olup elini taşın altına hiç koymamış!CHP örgütü işte burada, bu güçlü, yüz yıllık örgütü, Kuvayı Milliyecileri yok saymış, kadın kollarını gençlik kollarını yok saymış, gezmediği kapı kalmamış, şimdi makam ve kariyer için CHP’li taklidi yapanlar var. Gemiye hiç binmeden, kaptan olmaya kalkanlarla;Görevden kaçıp, koltuk peşinde koşanlarla, istediğini alamayınca mızmızlananlarla, bizim bayrağını sokaklara asarak büyüdüğümüz partimize çamur atanlarla,Bozgunculuk yapanlarla,İşimiz yok.

"BİZE MÜCADELE EDEN, BEŞİKTAŞ’A HİZMET EDEN, KENDİNİ DEĞİL HALKINI DÜŞÜNEN İNSANLAR LAZIM"

Bize mücadele eden, Beşiktaş’a hizmet eden, CHP’ye hizmet eden, kendini değil halkını düşünen insanlar lazım. Biz değişimi sokakları kapı kapı dolaşarak, halkımızla kucaklaşarak onları dinleyerek getirdik. Değişim Türkiye’nin geleceğine olan inancımızı perçinledi, güçlendirdi. Geçmişimize duyduğumuz saygı ile geleceğe yürüyeceğiz, 16 Milyon İstanbullunun Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yürüyeceğiz, Genel Başkanımız Özgür Özel ile yürüyeceğiz. Bu yürüyüş özgürlük yürüyüşüdür. Bu yürüyüş Cumhuriyet yürüyüşüdür. Bu yürüyüş demokrasi yürüyüşüdür. Bu yürüyüş Türkiye yürüyüşüdür. Bugün benim için çok değerli dostlar, önümüzdeki beş yılda da daha güçlü bir Beşiktaş için çalışacağız.“Beşiktaş’ı Yaşatmak” vizyonuyla yeni bir 5 yıla büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Geleceğin tohumlarını atmaya ve diğer kentlere örnek olmaya devam edeceğiz. İşte birazdan paylaşacağım projeler de geleceğe atılan birer tohum. Bu tohumlar bizden sonrakilerin gölgesinde huzur bulacağı koca çınarlar olacak.

"16 MİLYONLUK İSTANBUL'DA HERKESE EŞİT HİZMET EDEN EKREM İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Yeni dönem de Beşiktaş Türkiye’nin kutup yıldızı olmaya devam edecek. Komşu ilçeleri ile, komşu başkanlarımla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu ile tam uyum içerisinde, yaşlısı, emeklisi, engellisi, genci, kadınları ile çocukları ile Türkiye’ye umut olacak. 16 milyon İstanbullunun herkese eşit hizmet eden Ekrem İmamoğlu ile birlikte başaracağız. Siyaseti gençleştiren, yüz yıllık meşalemizi değişim ateşiyle harlayan Genel Başkanımız Özgür Özel ile başaracağız. Başarmak zorundayız. Üniversiteye giden Ali için, Zeynep için başarmak zorundayız. Emekli maaşı ile geçinmeye çalışan Ahmet amca ve Güler teyze için başarmak zorundayız. Çocuğuna beslenme çantası koymak için çabalayan Seher abla için başarmak zorundayız. Başarmak zorundayız. Tarih bizi göreve çağırıyor. Sosyal demokratları göreve çağırıyor. Çağdaş ve Sosyal Demokrat Halkçı Belediyeciliği göreve çağırıyor.

"KİMSE KENDİNİ BEŞİKTAŞ’TA ÖTEKİ HİSSETMEYECEK"

Biz bu görev bilinciyle başaracağız.Birleşerek başaracağız, farklılıklarımızla ülkemiz vatanımız için başaracağız dostlar. Kimseyi yalnız bırakmayacağız. Kimse kendini Beşiktaş’ta öteki hissetmeyecek. Ötekisi olmayan bir Beşiktaş, nefret ekenlerin karanlığı karşısında ışıl ışıl parlayacak. Bu sözü 5 sene tuttum ömür boyuda tutmaya devam edeceğim. Sizden aldığım güçle bunu yapacağım.cMustafa Kemal Paşa, 24 Mayıs 1918'de gazeteci Ruşen Eşref Bey'e fotoğrafını imzalayarak şöyle yazmıştı: "Her şeye rağmen muhakkak bir nura doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletim hakkındaki muhabbetim değil, bu günün karanlıkları, ahlaksızlıkları, şarlatanlıkları içinde, sırf vatan ve hakikat aşkıyla ziya serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik gördüğümdendir.İşte bu gençlikle başaracağız.

Anka Haber Ajansı