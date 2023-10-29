Chp’den Cumhuriyet’in 100. Yılında “Yüzyılın Marşı”

CHP’nin Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü dolayısıyla verdiği resepsiyonda, “Yüzyılın Marşı”nın prömiyeri yapıldı. Marşta, “Bayrakta hilal olduk/ Şafakta al al olduk, arşa kadar yükseldik, Mustafa Kemal olduk /Adım cumhuriyettir/ Hak, hukuk, adalettir /Yolum halka hizmettir /Hak, hukuk, adalettir” sözleri yer aldı.

CHP’nin Cumhuriyetin 100. yıl dönümü nedeniyle verdiği resepsiyonda, “Yüzyılın Marşı” adıyla Cumhuriyet’in 100. Yıl Marşı’nın prömiyeri yapıldı.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin önceki dönem genel başkanları Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile birlikte parti yöneticileri ve belediye başkanlarının katıldığı 100. Yıl Resepsiyonu’nda ilk dinletisi yapılan marş için “Ulusumuza Cumhuriyet'imizin yüzüncü yıl onurunu yaşatacak, toplumda heyecan rüzgarı yaratacak ve klasik marşlar arasında yerini alacak olan "Yüzyılın Marşı' hayırlı olsun” dedi.

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA HALKIMIZA ARMAĞANIMIZDIR”

Aysun Öner'in güçlü dizeleri ile Ekin Eti'nin bestesini yaptığı ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne hediye ettiği, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise halka armağan ettiği marş, Cumhuriyet'in kazanımlarına saygı duruşu niteliğinde, toplumca özlenen değerlerin ortak bir yansıması olarak sunuldu.

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 100. Yıl Marş prömiyerinin ardından söz yazarı Aysun Öner’e çiçek takdim ederek şaire şükranlarını sundu.

“YÜZ YAŞINDA BİR CİVAN”

Yüzyılın Marşı başlıklı eserin sözleri ise şu şekilde:

"Kemale erdi yaşım

Göklere değdi başım

Güneşin bahçesinde

Yıldızlarla yoldaşım

Dağları aşmışız biz

Çağlayıp coşmuşuz biz

Kadın erkek elele

Çağları aşmışız biz

Adım cumhuriyettir

Hak, hukuk adalettir

Yolum halka hizmettir

Hak, hukuk, adalettir

Ümmettik millet olduk

Bu millette fert olduk

Karanlıkları yardık

Çağdaş bir devlet olduk

Cumhuriyet bize can

Yüz yaşında bir civan

Onu yüceltmek için

Gelsin ilimle irfan

Adım cumhuriyettir

Hak, hukuk, adalettir

Yolum, halka hizmettir

Hak, hukuk, adalettir

Yunus olduk el aldık

Pir Sultan'dan gül aldık

Nazım'la şaha kalkıp

Veysel ile yol aldık

Bayrakta hilal olduk

Şafakta al al olduk

Arşa kadar yükseldik

Mustafa Kemal olduk

Adım cumhuriyettir

Hak, hukuk, adalettir

Yolum halka hizmettir

Hak, hukuk, adalettir."

SÖZ YAZARI AYSUN ÖNER KİMDİR?

Marşın söz yazarı Aysun Öner, öğretmen okulları ve konservatuvarlarda edebiyat öğretmenliği yaptı. Bilkent ve Başkent üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak Türk dili dersleri verdi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda yönetici konumunda görev yaptı. Öner’in Durmuş Öner’le birlikte Edebi Metinler ders kitabı, Bir Cumhuriyet Aydını Prof. Dr. Hüsnü Göksel Biyografisi, Besnili Bilge Mehmet Erdemoğlu Biyografisi, Yaşayan Sarı Saltık, Biyografisi, Hey Koca Yunus eseri ile Hacı Bektaş-ı Veli, Erenlerle Yola Çıkmak eseri mevcut.

BESTECİ EKİN ETİ KİMDİR?

2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası’nda meslek yaşamına başlayan marşın bestecisi Ekin Eti ise 2006-2016 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nda, 2017-2019 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nda görev yaptı. Ankara Devlet Tiyatrosu’nun her yıl düzenlediği “Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” için “Sandalfon ile Müzik Yolculuğu” adlı çocuk atölye çalışmasının koordinasyonunu üstlendi. Kasım 2012’de Ankara’da gerçekleştirilen “Her Eve Müzik” adlı sosyal sorumluluk projesinde, proje önderi olarak görev aldı. İki yıl süreyle sanata erişim olanağı sınırlı çocuklarla çalıştı. Senfonik Eserler, Karadeniz Üçlemesi (2012), Aşık Veysel ‘İnsanlık Davası’ (2018), Yunus Emre ‘Aşk Olsun’ (2020), Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli ‘Erenlerle Yola Çıkmak’ (2021) adlı eserleri ile Kör Güvercinler (2002), Kanlı Düğün (2010), Mem ü Zin (2013), Ben ve Sen (2015), Annemin Son Çılgınlıkları (2016), Alice Harikalar Diyarında (2017), Yaşlı Kadının Ziyareti (2017), Anna Karenina (2017) adlı tiyatroları ve Islık Dili Belgeseli (2017), Son Toplayıcılar (2019), 25 Litre (2019), Ruhun Doysun (2019) belgeselleri yayınlandı. Bestecinin çok sayıda film ve kısa filmleri ile ünlü isimlerle albüm çalışmaları mevcut.

Anka Haber Ajansı