Chp'den Dem Parti'ye Ziyaret... Chp'li Yavuzyılmaz: "Ak Parti Kutuplaştırıcı Bir Süreci Devam Ettiriyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve beraberindeki heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti. Yavuzyılmaz, " AK Parti ısrarla ve inatla ve kutuplaştırıcı bir süreci inşa edecek şekilde devam ettiriyor. Kayyum AK Parti döneminde ve yeni çıkardığı kanun hükmündeki kararnamelerle birlikte bir genel uygulamaya dönüştü, siyasi bir tehdit noktasında partileri kendi belirlediği siyasete uyumlu hale getirmeye çalıştıkları bir uygulama oldu. Türkiye'deki her vatandaş bunu görüyor" dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ve beraberindeki heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti. Yavuzyılmaz, "AK Parti ısrarla ve inatla ve kutuplaştırıcı bir süreci inşa edecek şekilde devam ettiriyor. Kayyım AK Parti döneminde ve yeni çıkardığı kanun hükmündeki kararnamelerle birlikte bir genel uygulamaya dönüştü, siyasi bir tehdit noktasında partileri kendi belirlediği siyasete uyumlu hale getirmeye çalıştıkları bir uygulama oldu. Türkiye'deki her vatandaş bunu görüyor" dedi.

Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, Genel Başkan Yardımcısı Meryem Türktekin ve Genel Başkan Danışmanı Muhammet Emin Parlak DEM Parti'ye ziyarette bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Parti Meclisi üyesi Beyza Zeyno Bayramoğlu gelen heyeti karşıladı.

'Kayyum rejimine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz''

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, "Bu bayrama demokrasi nöbetleriyle giriyoruz. Hakkari’ye kayyUm atanmasıyla halklarımızın iradesinin hiçe sayıldığı bir döneme girdik ve bunu kabul etmiyoruz. KayyUm rejimine karşı mücadeleyi sürdüreceğiz. Ülkemiz demokrasiyi barışı adaleti hak eden bir ülke. Yeter ki muhalefet bu konuda birlikte mücadele etsin" dedi.

Gelecek Partili Bilici: "Kayyuma karşıyız"

Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici, ziyarette, "Biz programımızda kayyıma karşı olduğumuzu ifade etmiştik. Bu çerçevede gerek Van’da gerek Diyarbakır’da özellikle sivil toplum örgütlerinin katıldığı geniş katılımlı toplantılar yaptık. Kürt sorununun çözümü konusunda değerli katkılar aldık. Kayyıma karşı olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

Gelecek Partisi'nin ardından CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kadın Kolları MYK üyesi Azize Çeroğlu, Gençlik Kolları MYK üyesi Eda Albayrak'dan oluşan heyet, DEM Parti'yi ziyaret etti.

Yavuzyılmaz'dan kayyum tepkisi...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Özellikle güncel belki de olağan bir uygulamaya dönüştüğü için Türkiye kamuoyunun oldukça anladığı, kavradığı, sebeplerinin de farkına vardığı bir kayyum siyasetini mevcut iktidar AK Parti ısrarla ve inatla ve kutuplaştırıcı bir süreci inşa edecek şekilde devam ettiriyor. Bunu görüyoruz. Aslında kanunlarda geçici bir tedbir olarak belirtilen kayyumun AK Parti döneminde ve yeni çıkardığı kanun hükmündeki kararnamelerle birlikte bir genel uygulamaya dönüştürdüğünü, siyasi bir tehdit noktasında partileri kendi belirlediği siyasete uyumlu hale getirmek zorunda bırakmaya çalıştıkları bir uygulama. Türkiye'deki her vatandaş bunu görüyor. Bu noktada açıkçası bir belediye başkanıyla ilgili seçilme yeterliliğini görüp YSK’nın uygunluk vermesine rağmen ardından seçimi kazandıktan sonra onu görevden alırken, belediye meclisinden, yeni belediye başkanını belirlemek varken buna rağmen belediye meclisini de devre dışı bırakarak halkın iradesini bütünüyle yok sayan bir anlayış var. Bu anlayışı biz CHP olarak kabul etmiyoruz. Ülkemizin yakıcı sorunları var. Ekonomiyle ilgili sorunları gündemden düşürerek, başka tartışmalar açarak, sanki vatandaşın karnı doyacakmış gibi, torunlarına harçlık vermeyen dedelerin ninelerin bu acı gerçeği unutacakmış gibi sanal bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar."

Anka Haber Ajansı