Chp'den İlçe Müftüsüne 'Atatürk' Tepkisi: "Bu, Atatürk Ve Cumhuriyetimize Yapılan Bir Saygısızlıktır"

Chp'den İlçe Müftüsüne 'Atatürk' Tepkisi: "Bu, Atatürk Ve Cumhuriyetimize Yapılan Bir Saygısızlıktır"

Menemen’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törende Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmamasına CHP Menemen ilçe Başkanı Hüseyin Özbey tepki göstererek, “Çocuklarımızı Kubilay’ı şehit edenlerin mezarına götüren gerici zihniyet bugün de 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı. Bu Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılan bir saygısızlıktır. Gericilerle mücadel

Menemen’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törende Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmamasına CHP Menemen ilçe Başkanı Hüseyin Özbey tepki göstererek, "'Çocuklarımızı Kubilay’ı şehit edenlerin mezarına götüren gerici zihniyet bugün de 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı. Bu Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılan bir saygısızlıktır. Gericilerle mücadelemize devam edeceğiz. Kınıyoruz'" dedi.

“Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” Projesiyle Menemen’de ilköğretim öğrencilerini, Menemen ayaklanmasından yargılanan ve ceza alan Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürdüğü'" iddia edilen Menemen Müftüsü Mehmet Seven, bir skandala daha imza attı. Menemen’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törende Menemen Müftüsü Mehmet Seven Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmadı. Seven’in verdiği hutbede Atatürk’ün adının anılmamasına CHP Menemen ilçe örgütü tepki gösterdi.

''GERİCİLERLE MÜCADELEYE DEVAM"

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey konuya ilişkin açıklamasında, "'Çocuklarımızı Kubilay’ı şehit edenlerin mezarına götüren gerici zihniyet bugün de 18 Mart Şehitleri Anma Günü’nde Kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmadı. Bu Atatürk ve Cumhuriyetimize yapılan bir saygısızlıktır. Gericilerle mücadelemize devam edeceğiz. Kınıyoruz'" dedi.

Anka Haber Ajansı

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