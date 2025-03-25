Chp’den İstifa Eden 8 Meclis Üyesinin Üyelikleri Düşürüldü

(ZONGULDAK) - Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, CHP'den istifa eden 8 belediye meclis üyesinin parti üyelikleri sonlandırıldı.

Karadeniz Ereğli Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı öncesinde CHP istifa eden 8 belediye meclis üyesinin parti üyelikleri CHP Genel Merkezi tarafından düşürüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke tarafından Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığına gönderilen yazıda, Yakup Şekip Okumuşoğlu, Naile Bingöl ve Erdinç Sarımsak’ın 5 Mart 2025, Murat Gürdal, Murat Yüce, Muharrem Sağlam, Yıldıray Arslan ve Ayhan Deniz’in ise 14 Mart 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden istifalarını verdikleri belirtildi. Söz konusu meclis üyelerinin, bu istifalar doğrultusunda parti üye kütüğünden düşürüldüğü bildirildi.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, CHP’den ayrılan meclis üyeleri için meclis salonunda bağımsız üyeler için özel bir bölüm oluşturulacağını ifade etti.

Belediye meclis üyelerinin istifasının, belediyeye yönelik baskılar nedeniyle gerçekleştiği ileri sürülürken, Başkan Posbıyık’ın belediyeye ait 7 lokantanın satışına karşı çıkarak AK Parti grubuyla birlikte red oyu kullanan meclis üyelerinin bu süreçte istifa ettiğine dikkati çektiği öğrenildi.

Anka Haber Ajansı