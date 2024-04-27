Chp'den Kanun Teklifi: "Asgari Ücret Üç Ayda Bir Artan Enflasyon Oranında Otomatik Olarak Artırılsın"

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır Gökhan Günaydın ve Murat Emir, TBMM'ye enflasyon nedeniyle asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve küçük esnafa destek verilmesine yönelik düzenlemelerin olduğu kanun teklifi verdi.

(ANKARA) - CHPi, TBMM'ye İş Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi verdi. Teklif, enflasyon nedeniyle asgari ücretin 3 ayda bir güncellenmesi en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine yükseltilmesi ve küçük esnafa destek verilmesine yönelik düzenlemeler içeriyor.

CHP Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifle asgari ücretle çalışan işçilerin satın alma gücünün korunması, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması küçük esnafın üzerindeki vergi yükünün hazine desteğiyle azaltılması hedefleniyor.

Teklifin genel gerekçesinde Türkiye'de çalışanların büyük bir kısmının asgari ücretli olduğu emekli olmaya hak kazanan vatandaşların ise kötü ekonomik koşullar sebebiyle insanca yaşamanın koşullarını sağlayacak gelir sağlayamadıklarına işaret edildi.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden etkilenen toplumsal grupların başında ücretliler, küçük esnaf ve emekli vatandaşların geldiği kaydedilerek TÜİK'in enflasyon oranlarını eksik hesapladığı ve yüksek enflasyon olmasına rağmen asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesinin işçilerin satın alma güçlerinde erimeye yol açtığı kaydedildi.

Merkez Bankası'nın tahminlerine göre enflasyonun yıl sonunda en iyi olasılıkla yüzde 36 düzeyinde olacağı hatırlatılarak emekli, dul ve yetim yurttaşların büyük bölümünün asgari ücretin altında aylık aldığına ve emeklilerin tamamına yakınının yoksulluk sınırı altında gelire sahip olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin uygulanmaya başlamasından itibaren gelir dağılımdaki adaletsizliğin arttığı, AKP'nin uyguladığı ekonomi politikaları sebebiyle de gelir dağılımında ücretliler ve bağımlı sınıflara aleyhine bozulmaların yaşandığı kaydedilerek küçük esnafın Devlet desteğinden yoksun bırakıldığı şu sözlerle işaret edildi:

"Özellikle sadece kendi çalışan veya yanında bir ila üç işçi çalıştıran esnafımız, kriz nedeniyle artan maliyetleri karşılayamadığı gibi çalıştırdığı işçilerin ücretlerini bile ödeyemez hale düşmüştür. Krizin faturasını bütün ağırlığıyla hisseden küçük esnafımızın, teşvik, destek ve hibe krediler yoluyla desteklenmesi gerekir. Ne yazık ki halktan kopmuş olan iktidarın neo-liberal ekonomi politikaları uygulamadaki ısrar ve inadı yüzünden esnaf kepenk kapatmaya başlamıştır."

Anka Haber Ajansı