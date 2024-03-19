Chp'den Marmaraereğlisi'nde Seçime 12 Gün Kala Belediyeye Ait 14 Parselin Satışa Çıkartılmasına Tepki

CHP Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Onur Bozkurter, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'nın seçime 12 gün kala belediyeye ait 14 parseli encümen ihalesi yoluyla satışa çıkarmasına tepki gösterdi. CHP heyetiyle belediye binasına siyah çelenk bırakan Bozkurter, "Bugün Marmaraereğli'mizde bir belediyecilik suçu işlenmekte. Halkımızın, kamumuzun malları seçime bir hafta kala yandaşlara, encümen ihalesi adı altında peşkeş çekilmekte" dedi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'nın seçime 12 gün kala belediyeye ait 14 parseli encümen ihalesi yolu ile satışa çıkarmasına CHP’den tepki geldi. CHP Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Onur Bozkurter, CHP ilçe yöneticileri ve partililerle belediye binasına siyah çelenk bıraktı. Bozkurter, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün Marmaraereğli'mizde bir belediyecilik suçu işlenmekte. Halkımızın, kamumuzun malları seçime bir hafta kala yandaşlara, encümen ihalesi adı altında peşkeş çekilmekte. Biz örgütümüzle beraber buraya halkımızın hakkını aramaya geldik şimdi de hukuksal mücadelemizi başlatacağız. Belediyenin bugün almış olduğu karara itiraz için buradayız. Siyah çelenkle beraber itirazımızı yapmaya geldik. Halkın belediyesini kurmamıza, halkın belediyesini Marmaraereğlilerle beraber yönetmeye son 12 gün kaldı. Umarım bu siyah çelenk yerini bulur ve yönetenler bu kararından vazgeçerler. Biz bu satışlara karşıyız. Biz belediyeye geliri satarak değil, gelir yaratarak getirmenin takipçisiyiz. Bu işin peşini bırakmayacağız. Göreve geldiğimizde halkın malına halka geri vereceğiz."

Basın açıklamasının ardından heyet, belediyeye ihalenin iptal edilmesi için dilekçe verdi.

Anka Haber Ajansı