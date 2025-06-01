Chp'den "Orada Burada Ahtapot Arama. Ahtapot Saray’da" Videosu Paylaşıldı, Kısa Sürede Gündem Oldu

CHP Genel Merkezi X hesabından, "Orada burada ahtapot arama. Ahtapot Saray’da" başlığıyla bir video paylaşıldı. AK Parti iktidarında yaşanan olaylara yer verilen video, kısa sürede gündem oldu.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi X hesabından, "Orada burada ahtapot arama. Ahtapot Saray’da" başlığı ile bir video paylaşıldı. Videoda AK Parti iktidarında yaşanan olaylara yer verildi.

CHP'nin Antalya'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi sırasında CHP X hesabından servis edilen, "Orada burada ahtapot arama. Ahtapot Saray’da!" videosu kısa sürede gündeme oturdu. CHP'li yöneticilerin yanı sıra vatandaşların da üst üste paylaştığı videoda AK Parti iktidarında yaşanan olaylara yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu karanlık organizasyon kolları çok farklı yerlere uzanan, hatta uluslararası ayağı da olan bir ahtapota dönüşmüştür" sözleriyle başlayan video CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Herkese göstereceğim inşallah, o ahtapot nasıl bir ahtapotmuş diye" ifadeleriyle devam ediyor.

Hazırlanan videonun "Ahtapotun Uluslarası Ayağı" kolunda, Deniz Feneri soruşturmasına yer verildi. O dönem yapılan yayınlardaki "Almanya'daki soruşturmada AKP'nin Deniz Feneri yolsuzluğunun merkezinde yer aldığı" ifadeleri videoda yer aldı. Deniz Feneri'nin programına katılan Tayyip Erdoğan'a sunucunun, "Biz sizi her zaman Deniz Feneri'nin bir gizli gönüllüsü olarak gördük. O nedenle siz bizce bir Deniz Feneri'siniz ve böyle de devam edecek gibi görünüyor" dediği, Erdoğan'ın ise bu sözler karşısında gülümsediği görülüyor.

Videonun devamında KKTC'de öldürülen Halil Falyalı dosyasına geçiliyor ve bir yanda Halil Falyalı diğer yanda eski Kuzey Kıbrıs Büyükelçisi üst düzey AKP'li siyasetçiler ve MİT" görüntüleri geliyor. Görüntülerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve eski Başbakan Binali Yıldırım da bulunuyor.

Erdoğan: "Şimdi gemi var, gemicik var"

Videoda ahtapotun diğer kolunda ise "AKP'nin çocukları" başlığına yer veriliyor. Kadir Çöpdemir'in, Erdoğan'a "Neticede hani sizin ortalama bir bütçeye sahip olduğunuzu düşünürsek gemi de bayağı bir para değil mi?" sorusu ile Erdoğan'ın, "Şimdi gemi var, gemicik var" yanıtı dikkati çekiyor.

Videoda eski Bakan ve AK Partili Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından açılan ve Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler'in tek başına girdiği 555 bin liralık ihaleye de yer veriliyor.

Erdoğan: "Bu arkadaşlarımızla ilgili linç kampanyalarını kınıyorum"

Ahtapotun "Vakıflar Vurgunu" kolunda Erdoğan'ın, TÜRGEV'in toplu yurt açılışı törenindeki "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daima yanınızda olacağımı bilmenizi istiyorum" ifadeleri yer alıyor.

Ahtapotun "Acıda Rant Derdinde Olanlar" kolunda, 6 Şubat depremleri hatırlatılıyor. Kızılay'ın depremin üçüncü gününde, AHBAP derneğine çadır sattığı, eski bakan Ruhsar Pekcan'ın, bakanlıktan aldığı hibe ile dezenfektan ürettiği, hibe ile ürettiği ürünleri ise kendi bakanlığına sattığı vurgulanıyor. Erdoğan'ın o dönem sarfettiği, "bu arkadaşlarımızla ilgili linç kampanyalarını kınıyorum" sözleri dikkat çekiyor.

Ahtapotun "40 haramiler" kolunda ise sürekli ihaleler alan ve kamuoyunda "Beşli Çete" olarak bilinen şirketlere tanınan ayrıcalıklara işaret edilerek, vergi ve harç borçları silinen şirketlere ilişkin görüntülere yer veriliyor.

Erdoğan'ın "Yapacağız, inadına yapacağız" sözleri eşliğinde ahtapotun "Bir Rant Hayali" kolundaki Kanal İstanbul projesi anlatılıyor. Projenin Arap medyasındaki yatırım reklamları da ahtapotun diğer kolunda yer alıyor.

Bahçeli, "17-25 Aralık'ın göbeğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu, savcının ifşaatıyla açıklık kazanmıştır"

Hazırlanan videoda ahtapotun diğer bir kolunu ise "17-25 Aralık" soruşturması oluşturuyor. Erdoğan'ın, "Ben yolsuzluk denildiğinde şunu anlarım: Devletin kasası soyuluyor mu, soyulmuyor mu?" sözleri ile birlikte videoda operasyona ilişkin bilgi ve görüntülere, o dönem gözaltına alınanlara yer veriliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hırsız evin içindeyse kilit yararsız ve nafiledir. 17-25 Aralık'ın kara kutusu bize göre kaçak ve karanlık saraydadır. Çünkü 17-25 Aralık'ın göbeğinde Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu, savcının ifşaatıyla açıklık kazanmıştır" sözleri hatırlatılıyor.

Erdoğan'ın, "Gizlilik kaydı olan bu dosyalar medyaya servis ediliyor" sözlerinin akabinde o dönem Erdoğan'a ait olduğu ve oğlu Bilal Erdoğan'la yaptığı ileri sürülen "Paraları sıfırlama" konuşması da hazırlanan videoda yer alıyor.

Videoda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından önceki dönemlere ilişkin hazırlanan yolsuzluk dosyaları ve yaptıkları şikayeler de bulunuyor.

Videonun sonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki "Al sana ahtapot bu. Ahtapot meraklılarına gösterilir. Aranan ahtapot bulundu" konuşmasına yer veriliyor.

Anka Haber Ajansı