Chp'den Rize'De ''çay Mitingi''... Üreticinin Talebi: "Çay Kanunu Çıkarılsın"

CHP'nin Rize'de düzenlediği "Çay Mitingi''ne katılan üreticiler, taleplerini dile getirdiler. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği başkanı Mustafa Mavi, "Birincisi çay kanunu. Bu çay kanunu üreticiyi ÇAYKUR'u ve tüketiciyi de korumalıdır. İkincisi ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) diye bir sorunumuz var. Bizim 212 bin üretici, yalnızca 40 bini ÇKS yaptırabiliyor. Bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibelerinden yararlanamıyoruz. Üçüncüsü, devletin bizden yaptığı kanuni kesintiler var. Biz bunları yılın sonunda b

(RİZE) - CHP'nin Rize'de düzenlediği "Çay Mitingi''ne katılan üreticiler, taleplerini dile getirdiler. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, "Birincisi çay kanunu. Bu çay kanunu üreticiyi, ÇAYKUR'u ve tüketiciyi de korumalıdır. İkincisi ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) diye bir sorunumuz var. Bizim 212 bin üretici, yalnızca 40 bini ÇKS yaptırabiliyor. Bu yüzden Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hibelerinden yararlanamıyoruz. Üçüncüsü, devletin bizden yaptığı kanuni kesintiler var. Biz bunları yılın sonunda bankaların promosyon kaleminden üreticiye geri ödenmesini istiyoruz" dedi.

CHP'nin Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "'Çay Mitingi''nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önce CHP Tarım ve Ormancılık Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem konuştu. Adem, "Şundan emin olun ki önümüzde gülmeyi unutan yüzleri güldüreceğiz. Önümüzdeki dönemlerde köylü, çiftçi bu milletin tekrar efendisi olacak. Buradan size söz veriyoruz, bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi de çay üreticelarinin sorunlarını ve çözüm önerilerini anlattı. Mavi, şöyle konuştu:

"Biz yıllarca 2007'den beri bir mücadele veriyoruz. Biz üç şey istiyoruz, birincisi çay kanunu. Bu çay kanunu üreticiyi ÇAYKUR'u ve tüketiciyi de korumalıdır. İkincisi ÇKS diye bir sorunumuz var. Bizim 212 bin üretici, yalnızca 40 bini ÇKS (çiftçi kayıt sistemi) yaptırabiliyor. Bu yüzden tarım bakanlığının hibelerinden yararlanamıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ÇAYKUR'un ruhsatlarını baz alarak bize budama tazminatı ve ürün bazlı destek sağlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bize verdiği budama tazminatı ve destekleme priminde geçen ÇAYKUR ruhsat alanları baz alınarak ÇKS yaptırılabilsin. Üçüncüsü; ÇAYKUR'un emeklisi promosyonu alıyor. ÇAYKUR'un memuru promosyonu alıyor. ÇAYKUR'un işçisi promosyonu alıyor. Çay üreticisi alamıyor. En büyük parayı biz veriyoruz. Devletin bizden yaptığı kanuni kesintiler var. Biz bunları yılın sonunda bankaların promosyon kaleminden üreticiye geri ödenmesini istiyoruz. Yani 17 bin lira çay 2 bin TL destekleme 19 bin TL'nin günün sonunda üreticinin cebinde olmasını istiyoruz."

''Bizim çayımız beş para, pul etti pul''

Çay üreticisi Gülsel Ceryalı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirerek, "Biz onu seçtik yukarıya gönderdik bize sahip çıksın diye ama ne yaptı. Bizim çayımızı beş para, pul etti pul" diyerek eleştirdi. Ceryalı, 65 yaşında olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Benim beş ton çayım var. Bunun bir tonuna gübre aldım. Hani bunun mazotu, benzini... Mecbur yevmiyeci alıyorum. Yevmiye parasını ekledim mi bir ton çay parasını geçiyor. Eskiden çay parasını topladık mı hemen çocuklarımız evlenecekse onun düğününü yapıyorduk, evini döşüyorduk ama şimdi bir ton çay ne alıyor? 17 bin lira ancak 10 gram altın alamıyor. Her şey çok pahalandı. Bir ton çay 17 bin TL. İki hafta sonra ne var? Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'nı bir ton çayla kurbanımızı eskiden alabiliyorduk. Şimdi ancak küçük hayvan alacağız."

Anka Haber Ajansı